Musikhochschule: Reizgas entpuppt sich als Hydraulik-Flüssigkeit

Wegen Verdachts auf Reizgas ist die Trossinger Feuerwehr am Dienstag gegen 11 Uhr in die Musikhochschule ausgerückt. Dort stellte sich dann schnell heraus, dass es sich beim vermeintlichen Reizgas um „warme Flüssigkeit aus einem Hydraulikaufzug“ handelte, wie Kommandant Thomas Springer sagte.

Wegen eines unangenehmen und beißenden Geruchs im Bereich des Kellergeschosses der Musikhochschule, der im Bereich von Toiletten- Dusch- und Waschräumen im Kellergeschoss der Schule wahrnehmbar sei und die Atemwege anwesender Personen reize, hatte am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr der Hausmeister der Hochschule die integrierte Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes informiert. Nach der Mitteilung rückten sofort die Feuerwehr Trossingen mit vier Fahrzeugen und 30 Mann sowie DRK Rettungskräfte mit drei Fahrzeugen und sieben Mann zu der Schule aus. Bei Messungen der Feuerwehr konnte die Ursache des beißenden Geruchs nicht ausgemacht werden. Gesundheitsgefährdende Gase konnten nicht festgestellt werden. Da der beißende Geruch im Geräteraum eines Aufzugschachtes am stärksten wahrnehmbar war, vermutet die Feuerwehr, dass möglicherweise vorhandenes Hydrauliköl des Aufzuges für den Geruch ursächlich war. Giftig sei dieses nicht, so Springer: „Es stinkt nur.“ Zwar erlitten mehrere Personen Schleimhautreizungen in Nase, Mund und Rachen, mussten aber ärztlich nicht behandelt werden. Eine Rhythmikgruppe musste wegen des Vorfalls in einen anderen Raum umziehen. Die Feuerwehr belüftete die relevanten Räume. Nun wird sich noch ein Techniker um die mögliche Ursache des Geruchs im Bereich des Aufzugschachtes kümmern.