Musikhochschule organisiert Kunstfest auf Hohenkarpfen

Die Musikhochschule hat das Kunstfest „Hohenkarpfen XXI – Land-Sound-Art“ konzipiert - in Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen und dem Kunstsymposion Hohenkarpfen. Der Hohenkarpfen verwandelt sich laut Pressemitteilung in einen „Zauberberg voller überraschender musikalischer Begegnungen“. Am Sonntag, 4. Juli, von 15 bis 18 Uhr erklingen inmitten spektakulärer Natur Obstwiesen, Bänke und Gehölz, sollen sich „Musik, Landschaft und Ausblick zu einer intensiven Kunsterfahrung verdichten“.

Tickets sind ausschließlich erhältlich bei allen EasyTicket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.schlossfestspiele.de und www.Easyticket.de. Es gilt die 3G-Regel, vor Veranstaltungsbeginn bietet das DRK ab 14 Uhr vor Ort kostenlose Corona-Schnelltests an.

Eine Schatzkarte weist am Sonntag am Hofgut Hohenkarpfen den Weg zu den Performances, „die individuell wahrgenommen werden wollen: akustisch, visuell, digital, sitzend, stehend, auf der Wiese liegend – mal aus der Ferne klingend, mal ganz nah am Ohr“. Laut Mitteilung warten bespielte Skulpturen, schwingende Bänke, flüsternde Gebüsche, ferne Liedgesänge, ein Orchester aus Güterzügen, Surround-Erfahrungen zwischen Ritual und Club im „Stonehenge of Sound“, musikalisches Storytelling am Lagerfeuer und eine persönliche Gipfelperformance.

Mehr als 60 Studierende der Hochschule für Musik Trossingen haben in den vergangenen Monaten mit einem interdisziplinären Dozent*innen-Team die vielfältigen Beiträge erarbeitet, die sich ganz unterschiedlich mit den Gegebenheiten am Hohenkarpfen künstlerisch auseinandersetzen. So sind die Gäste eingeladen, sich auf dem weitläufigen Gelände ihr eigenes Programm zu erlaufen und den „Zauberberg“ für sich zu entdecken.

Ein Höhepunkt soll eine geführte Wanderung für die Sinne auf dem Gipfel des Hohenkarpfen werden. Da der Zugang beschränkt sein muss, wird diese vor Ort unter den Besuchenden verlost. Der Weg auf den Gipfel ist nicht barrierefrei möglich, und es wird festes Schuhwerk empfohlen.

„Hohenkarpfen XXI“ ist eine Veranstaltung der Hochschule für Musik Trossingen in Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen und dem Kunstsymposion Hofgut Hohenkarpfen. Sie wird gefördert im Förderprogramm Innovationsfonds Kunst 2021 des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Die künstlerische Leitung obliegt Prof. Sonja Lena Schmid, Prof. Thorsten Greiner und Folkert Uhde (Landeszentrum Musik–Design–Performance der Hochschule)

Ein Zutritt ist nur mit gültigem Ticket in Verbindung mit einem Nachweis über einen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) möglich. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, aktuell getestet oder genesen). Der Zugang zur Ausstellung der Kunststiftung Hohenkarpfen ist laut Mitteilung frei zugänglich, allerdings nicht im Ticket für das Kunstfest inbegriffen.