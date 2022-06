MusikgymnasiumTrossingen goes SWR

Einen Abend mit viel Musik durfte das Publikum beim Event „Classic Reloaded“ des Gymnasiums Trossingen in Kooperation mit dem SWR Symphonieorchester erleben. Dem Konzert voraus gingen zwei Workshops mit Wolfram Lamparter (Musikvermittler des SWR) und Musiklehrer Stefan Merkl, in denen die Schüler als DJs, VJs und Innenraum-Designer geschult wurden. Auch ein Konzertbesuch des SWR Symphonieorchesters in der Stuttgarter Liederhalle war damit verbunden.

Schon beim Eintritt in den Konzertsaal der Musikschule spürte man, dass hier etwas Besonderes im Gange war, berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung. Die Gymnasiasten hatten den Raum wie eine Lounge eingerichtet – mit Sofas, Sitzkissen, Floor Lights und vielen Lichterketten. Die VJs, sogenannte Video Jockeys, hatten Projektionen erarbeitet, die auf eine große Leinwand projiziert wurden. Im Laufe des Abends arbeiteten sie mit den DJs (Disc Jockeys) zusammen, die eigens erstellte Playlists klassischer Musik präsentierten.

Auch die von den Musikgymnasiasten gestalteten Livemusik-Beiträge wurden räumlich spannend dargestellt. Das Spielen auf der Bühne wechselte sich mit im Zuschauerraum gestalteten Auftritten ab. Florentin Friedrich und Erik Mittermaier brillierten hier an den Schlagwerken. Ebenso hochmusikalisch und professionell dargeboten wurden die Beiträge von Michael Hotz, Mia Hübel, Jolina Krüger, Mirijam Birkhold, Felicitas Friedrich, Sophia Kaufmann und Joëlle Duclaux mit einer großen Bandbreite von Klassik bis Moderne, heißt es in dem Bericht der Schule weiter.

Zwischen den einzelnen Livemusik-Blöcken konnten die Zuschauer wie in einer Lounge Getränke und Fingerfood zu sich nehmen – organisiert von der Jahrgangsstufe 1 des Gymnasiums. Währenddessen blieb der Konzertsaal in dunkles Licht getaucht, durchdrungen von Musik des SWR Symphonieorchesters und den Video-Projektionen auf der großen Leinwand.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Felix Borel, Sologeiger beim SWR Symphonieorchester. Auch hier von Normalität keine Spur: Borel bot ein Programm, das er frei improvisierte, dabei auf Zitattechniken zurückgriff, diese weiterentwickelte und das Instrument Geige von einer ganz ungewohnten Seite zeigte. Dabei bediente er eine Armada an Effektgeräten genauso virtuos wie sein Instrument. Das Publikum zeigte seine Freude durch langen Applaus und verweilte nach dem Konzert noch, um das Gesehene und Gehörte im Nachgang auf der Zunge zergehen zu lassen.