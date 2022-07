Musikgymnasiasten erhalten Urkunde

Eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme am Kooperationsprojekt Musikgymnasium erhielten die Gymnasiasten Joëlle Duclaux, Juliana Pipiorke, Erik Mittermaier und Felicitas Friedrich (nicht im Bild). Das Musikgymnasium dient der Förderung hochbegabter junger Musiker in Kooperation mit verschiedenen Partnern: der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, dem Gymnasium Trossingen sowie den Musikschulen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Alle Schüler haben durch ihre Musik das Schulleben des Gymnasiums Trossingen bereichert und ihr Können in vielen Konzerten in der Region unter Beweis gestellt, zuletzt bei dem Kooperationskonzert mit dem SWR Sinfonieorchester Stuttgart/Baden-Baden, teilt die Schulleitung mit. Die vier Absolventen haben schon Pläne für ihre Zeit nach der Schule geschmiedet. Joëlle Duclaux hat bereits zwei Aufnahmeprüfungen an Musikhochschule bestanden und steht nun vor der Wahl ihres Studienortes. Juliana Pipiorke wird vor ihrem Studium ein Volontariat mit musikalischem Schwerpunkt bei der Organisation KISI absolvieren, indem sie mit Kindern Musicals einstudieren wird. Erik Mittermaier wird vor seinem geplanten Medizinstudium ein FSJ im medizinischen Bereich angehen. Felicitas Friedrich (nicht im Bild) möchte sich beim Bundesfreiwilligendienst im NABU Bodensee Zentrum für Klima und Umweltschutz engagieren. Währenddessen wird sie sich auf Klavierwettbewerbe bei Jugend musiziert vorbereiten, reisen und ein Klavierstudium anstreben.