Musikgymnasiast qualifiziert sich für Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Der Schlagzeuger und Trossinger Musikgymnasiast Florentin Friedrich hat sich für die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2022 qualifiziert, der dieses Jahr im Juni in Oldenburg stattfindet. Beim 59. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Renningen erspielte er am 1. April in der Kategorie Percussion der Altersgruppe III an seinen Instrumenten Marimbaphon, Kleine Trommel, Pauken und Drumset mit 24 Punkten einen 1. Preis mit Weiterleitung.

Florentin Friedrich besucht als Schüler von Frank Neu das PreCollege der Musikakademie Villingen. Zudem ist er Musikgymnasiast an der Roger-Cicero-Akademie des Gymnasiums Trossingen. Beide Institute stehen in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen.