Musiker verabschieden Arife Gülsen Tatu

Abschied nach fast 33 Jahren: Sehr gut besucht ist das Konzert „mit und zu Ehren von Arife Gülsen Tatu“ am Samstagnachmittag im Saal der Hochschule gewesen. Die Flöten-Professorin spielte mit Kollegen und Studierenden Werke von Mozart, Bach, Poulenc und Piazzolla.

Das von der Fachgruppe Holzbläser in Eigeninitiative organisierte Konzert begann mit der Sonate h-Moll von Johann Sebastian Bach. Sich sanft wiegend, elegant und souverän spielte Arife Tatu das Andante, „dolce“ und mit breiter Tonfarbenmodulation in D-Dur den zweiten Satz, wie Bach das vor fast 300 Jahren bestimmt hatte. Beim Presto Allegre, wieder in h-Moll und im 12/16-Takt, stellte die Flötistin ihre brillante Atemtechnik unter Beweis. Am „obligaten“, Cembalo wurde sie von Dieter Weitz begleitet. Das zweimanualige Tasteninstrument dient in der Sonate nicht nur als Basso continuo, sondern ist stellenweise – mit der rechten Hand gespielt – der Flöte ebenbürtig.

Bei Mozarts Quartett in D-Dur aus dem Jahr 1777 waren Winfried Rademacher (Violine), Pei Rong Guo (Viola) und Mario de Secondi (Cello) die kongenialen Konzertpartner Tatus. Über dem exakten Pizzicato der Saiteninstrumente im Adagio klang die Querflöte elegisch; munter und ausgelassen dagegen im finalen Allegretto.

Die beiden folgenden Programmpunkte stammten aus dem 20. Jahrhundert: Das Sextett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Klavier bot einen Rundgang durch das vom Komponisten Francis Poulenc so geliebte Paris. Bei dem 80 Jahre alten Werk begleiteten Nick Daniel, Chen Halevi, Akio Koyama, Thomas Kirbisser und Holger Dominik Spegg die hochgeschätzte Kollegin und Professorin. Vom fast hektischen Kopfsatz, der mit wechselnden Tempi und mit Flatterzunge die Dynamik der Seine-Metropole widerspiegelt, führt das Werk über ein fast sentimentales Divertissement hin zu dem sprudelnden Finale. Hier setzte Poulenc humorvolle Akzente und ließ jazzige Tanzmusik sowie übermütige Zirkusklänge einfließen.

Ebenso der zweite Satz aus Astor Piazzolla „Histoire du Tango“, bei dem Tatu von Interimsrektor Michael R. Hampel an der Gitarre begleitet wurde. Die musikalische Einladung ins „Café 1930“ war der Inbegriff von Tango-Melancholie, nur zweitweise unterbrochen von etwas hoffnungsvolleren Passagen. Ergreifend bis hin zum letzten sanft verhauchenden Flötenton.

Mit Jubel und Applaus honorierten die Zuhörer jeden der Programmpunkte.

Zwei Überraschungsbeiträge folgten: Eine Tarantella, gespielt von einem Trio um die Flötistin Sibel Ayhan-Bayer. Vermutlich ein Trossinger Rekord war das Orchester aus 13 Querflötisten, die Jindřich Felds „Cassation für neun Querflöten“ noch etwas ausdehnten. Der Titel des 1983 uraufgeführten Werks könnte vom italienischen „cassazione“, Entlassung, herrühren. Absolut passend für das Abschiedskonzert der 1953 in Izmir geboren „flüt“-Professorin in den wohlverdienten Ruhestand.

Ein ganz besonderes Geschenk überreichte Hampel der scheidenden Kollegin: Eine sehr seltene Vinyl-LP der österreichischen Firma Aurophon von 1987, die Arife Tatu als frisch berufene Trossinger Professorin mit den Salzburger Mozart-Solisten eingespielt hatte. Als Blumen-Kavalier agierte den Abend über Tatus neunjähriger Neffe Aras, der den Musikern Geschenke überreichte.