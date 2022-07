Musiker spielen Prüfung vor Publikum

Nach über zwei Jahren Pause findet am Dienstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr erstmals wieder eine Abschlussprüfung des Hohner-Konservatoriums im Rahmen eines öffentlichen Konzerts in der Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen statt.

Der Fachbereich Elektronische Tasteninstrumente, Keyboard & Musikproduktion von Dozent Martin Kopf präsentiert laut Hohner-Konservatorium mit zwei Studierenden ein vielseitiges Programm mit Stücken von David Foster, Dieter Falk, Herbei Hancock, Anomalie und anderen.

Der erste Teil des Konzertes spielt der Multiinstrumentalist Stefan Bauer. Der 24-jährige Musiker sei bereits im Sommer 2016 aus Erding in Bayern an das Hohner-Konservatorium gekommen. Er hat schon mehrere Abschlüsse am Konservatorium erworben und wird nun mit diesem Konzert seine aktive Ausbildungszeit in Trossingen beenden.

Den zweiten Teil des Konzertes gestalte die bekannte Trossinger Musikerin Monja Heuler. Sie hat ihre Ausbildung im Fach Elektronische Tasteninstrumente im März mit Bestnote abgeschlossen. Da in dieser Zeit eine öffentliche Prüfung im Rahmen eines Konzertes nicht möglich war, wird sie im zweiten Konzertteil einen Ausschnitt aus ihrem Prüfungsprogramm präsentieren. Der Eintritt für das Konzert ist frei.