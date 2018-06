Musiker entführen Zuhörer in die hohe Zeit des Barocks

Musik und Tanz an Hof des Sonnenkönigs: Mit einem Werkstattkonzert haben Dozenten und Teilnehmer des viertägigen „Ateliers für Alte Musik“ das Publikum am Sonntagnachmittag aus dem Saal der Musikhochschule in die hohe Zeit des französischen Barocks entführt.

Als Duo, Quartett, Quintett oder gar als 13-kopfiges Ensemble: Die fast 40 Workshop-Teilnehmer hatten in nur wenigen Tagen exquisite Werke aus der Zeit um 1700 einstudiert. Werke von heute noch bekannten Komponisten wie Marin Marais und Jean-Baptiste Lully, aber auch Arbeiten von fast vergessenen Tondichtern aus dem Umfeld des Hofs von Ludwig XIV.

Damals nutzte man ein Pendel statt dem heute gebräuchlichen Metronom, um den Takt vorzugeben, wie Cembalo-Professor Carsten Lorenz eingangs erklärte. Zusammen mit seiner Kollegin Marieke Spaans hatte Lorenz die künstlerische Leitung des Ateliers inne.

Auf Nachbauten von barocken Gamben, Celli, Geigen und Flöten erklangen unter anderem die von zwei raschen „Vistes“ eingerahmte Sarabande von Jean-Frey Rebel, die Kombination aus Allegro und Adagio für vier Flöten und Basso continuo von de Boismortier und Marais „Chaconne G-Dur“.

Drei Stimmen erklingen

Einziger Solist des Konzerts war der Kolumbianer Ivan Garcia, der seiner Barockgitarre die zarten Töne der „Caprice de Chaconne“ von dem vor 250 Jahren verstorbenen Francois Corbett entlockte.

Auch drei Stimmen erklangen im Lauf des zweistündigen Konzerts: So beeindruckte der brasilianische Tenor Fábio Maciel mit vier anrührenden französischen Kunstliedern oder „Airs de Cour“, abwechselnd an Lauten begleitet von Giulia Cantone und Simona Umanov. Besonders der Flirtsong an die „nicht leichte Schäferin“ von Gabriel Bataille entzückte die Zuhörer. Der Bass war vertreten durch Saloum Diawara, der von zwei Streicherinnen und Barbara Adamczyk am Cembalo begleitet, von der Entführung der holden Orithie berichtete. Als Sopranistin stand Baiba Urka aus Lettland mit „Médée“ von Nicolas Bernier im Rampenlicht.

Der höfische Tanz, neben dem Pendel Hauptthema des Ateliers, war von Bernd Niedecken unterrichtet worden. Zusammen mit sechs Kursteilnehmern stellte der renommierte Tänzer und Choreograph die Schritte von Gavotte, Menuett und Sarabande vor, samt der eleganten Handbewegungen und der speziellen Körperhaltung der Höflinge um den Sonnenthron. Die passende Musik erklang aus 13 Instrumenten: Georg Muffats „Nobilis Juventus in d-Moll und Lullys extravaganter „Canary“.