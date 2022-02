Musikdesign-Studenten laden zum virtuellen Blick hinter die Kulissen ein

Der Studiengang Musikdesign lädt am Mittwoch, 16. und Donnerstag, 17. Februar unter dem Motto „Closed Doors“ zu einem virtuellen Blick hinter die coronabedingt geschlossenen Türen der Hochschule für Musik Trossingen ein. Ein vielfältiges Programm soll die große inhaltliche Bandbreite dieses besonderen Kompositions-Studiengangs abbilden und allen Interessierten so einen authentischen Einblick geben.

Offizieller Auftakt ist am Mittwoch, 13 Uhr mit Begrüßung, Programmvorstellung, Teaser und Studierendenportraits. Das zweitägige Angebot umfasst Online-Projektpräsentationen, ein „Who is who“ der Lehrende per Videobotschaft, individuelle Studienberatungen, Tipps und Tricks zur Aufnahmeprüfung sowie Online-Hospitationsmöglichkeiten, einen „Hands-On-Workshop“, ein Werkstattkonzert, eine Live-Coding-Session und als virtuelles Party-Finale präsentiert das DJ-Duo Bettraum-Schöpfaz „Musikdesign finest selection“.

Der Studiengang Musikdesign an der Hochschule für Musik Trossingen in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen University steht für die intensive Auseinandersetzung mit Musik und Klang sowie deren Potentiale an unzähligen Schnittstellen. Dabei spielen in der Lehre neben traditionellen Disziplinen wie Tonsatz und Instrumentation auch technische Fächer wie Sounddesign und Audiotechnik eine zentrale Rolle. Außerdem macht die Arbeit an konkreten Projekten einen wichtigen Teil des Studiums aus.

Einmal jährlich, jeweils zum Ende des Wintersemesters, lädt der Studiengang zu einem Musikdesign-Tag ein. Bei den bevorstehenden zwei Tagen handelt es sich nicht um einen reinen Infotag für Studieninteressierte. Traditionell mischt sich die ‚Musikdesign-Community‘ aus Studierenden, Alumni, Interessierten, externen Partnern und Lehrenden am Tag der offenen Tür, der auch dieses nun komplett digital stattfinden wird. Dadurch ist es wiederum problemlos möglich, vom heimischen Sofa aus teilzunehmen.