„Musikalische Schnittpunkte“ bieten gelungenen Spannungsbogen

Die Dozenten der Hochschule für Musik, Prof. Hans Maier, Akkordeon, und Friedemann Gisinger, Akkordeon-Methodik, haben mit der Plattform „Musikalische Schnittpunkte“ eine Dialogform geschaffen, bei der Musikschüler, Lehrer und Eltern sowie Studierende und Dozenten sich kennenlernen, in ihren Aufgaben wahrnehmen und austauschen sollen. Zum achten Mal war es nun in der vollbesetzten Kleinen Aula der Hochschule soweit.

Das bunte Programm war laut Pressemitteilung dem Zusammenspiel des Akkordeons mit anderen Instrumenten gewidmet. So musizierten die jungen Kammermusiker Linus Herdt und Julius Mahalsky einen stimmungsvoll schimmernden „Morgentau“ für Akkordeon und Klavier, Peter Steuer und Fabiano Gola im Akkordeon-Duo die „7 kecken Hasen“, ebenso frisch gespielt wie der Titel sagt. Laura Hamann, Akkordeon, Hanna Grünwald und Juliane Bret, Blockflöte, trugen zwei Menuette von Haydn vor, in der gleichen Konstellation traten Paul Güntert, Akkordeon, Laura Beckereit und Laura Kupferschmid, Blockflöte, auf. Es folgten die „Rübengeistertänze“, vorgetragen von Laura Hamann und Linus Herdt, Akkordeon, sowie Finja Alber und Fabiano Gola, Blockflöte und Akkordeon, mit „Komm wir wollen spielen“. Das Akkordeon-Trio Leni Jielg, Kilian Bernhart und Isaiah Hann aus Bregenz musizierte homogen die „Schlauen Vögel“ und „Kunibert“. Musik aus dem 15. Jahrhundert, eingerichtet für Gitarre und Akkordeon, boten Sophie Gula und Dominic Bilger dar. Beim „Mäussippenfrühlingsanfangsttagsfeiertanz“ war zu sehen, mit welcher Freude die Kinder in der Akkordeon-AG der Grundschule Talheim musizieren.

Der zweite Konzertteil wurde mit Mozarts „Adagio und Fuge in es Moll“ eröffnet mit Kammermusikerin Elisabeth Thoma an der Querflöte und Manuel Wagner am Akkordeon. Mit den virtuosen „Zwei Bagatellen“ von Albrecht Gürsching demonstrierte Nepomuk Golding seine rhythmische Präsenz. Ronja Ramisch stimmte mit ihrem avantgardistischen Solo-Beitrag „Flashing“ von Arne Nordheim auf einen nicht alltäglichen musikalischen Programmbogen ein.

David Maksimovic, Akkordeon, bereitete die Zuhörer auf das Duo „Bevor die Nacht kommt“ für Klavier und Akkordeon vor. Die Musik von Toshi Ichiyanagi wirkte enorm in der Interpretation von Maksimovic und seinem Duo-Partner Christos Ntanakas, Klavier. Ein großartig gelungener Spannungsbogen, der auch die weniger geübten Zuhörer in ihren Bann zog. Thoma und Wagner beschlossen mit „Dialoghi d’amore XV“ für Querflöte und Akkordeon von Nikolaus Brass den Programmbogen der „8. Musikalischen Schnittpunkte“.