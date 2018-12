Musik und Musiker aus aller Welt

Musikalisch durch Raum und Zeit: Zehn Austauschstudierende aus sechs Nationen haben sich am Sonntag in der kleinen Aula mit Werken aus vier Jahrhunderten präsentiert.

Auf Barocktrompeten zu spielen ist eine große Herausforderung. Richard Gonzales aus Sacramento, derzeit durch das Kalifornien-Austauschprojekt in Trossingen – zeigte sich gemeinsam mit seinem Kommilitonen Xingru Qian dieser durchaus gewachsen. Begleitet von Kirsimarja Kiviruusu am Orgelpositiv spielten die beiden die „Sonata a 5“ von Alessandro Melani.

Auch die Begleiterin ist Austauschstudentin, nicht etwa Erasmus-Dozentin, wie man bei ihrem Alter von 56 Jahren hätte vermuten können. Nach über 20 Jahren als Pianolehrerin hatte die Finnin vor zwei Jahren mit dem Studium des Cembalos begonnen. Auf dem zweimanualigen Instrument der Musikhochschule bot Kiviruusu J.S. Bachs „Fantasie und Fuge a-Moll“ aus dem Jahr 1725.

Aus derselben Epoche stammt die Suite Nr.1 e-Moll, das Opus 35 von Joseph Bodin de Boismortier, das sich die 26-jährige Barockflötistin Elena Borsato aus der Gegend von Vicenza für ihren Vortrag ausgewählt hatte. Vor allem der vierte Satz, „gaiement“, also vergnügt vorgetragene Satz gefiel sehr gut. Ebenfalls aus Italien kommt die ehemalige Erasmus-Studentin Oksana Poliarush. Die Sopranistin hatte den ungarischen Austauschstudenten Zoltán Szikora als Klavierbegleiter, als sie in die Rolle der Julia in Vicenzo Bellinis Oper um die verfeindeten Familien in Verona schlüpfte. Als Kontrastprogramm bot das Duo drei Lieder von Sergej Rachmaninow in der russischen Originalversion.

Hörenswert bis zum Schluss

Erst 22 Jahre alt ist die Violinistin Joanna Dzik aus San Diego. Bei dem hingebungsvoll dargebrachten „Allegro“ aus Brahms Violinsonate Nr. 3 wurde sie von Dieter Sum am Flügel begleitet. Ausgesprochen hörenswert bis zu den letzten zwei langgezogenen Tönen. Das jüngste der Stücke hatte sich der Klarinettist Kaspars Rumba ausgewählt: „Drei Stücke für Klarinette und Klavier“, 1973 von seinem lettischen Landsmann Pēteris Vasks geschrieben: Folkloristische Elemente mit zeitgenössischen Einflüssen verquickt, eindeutig jazzig das humorvolle dritte Stück. Hervorragend begleitet wurde Rumba von Yeran Kim am Piano.

Klarinette pur brachte der Portugiese Guilherme Pereira Oliveira in die Aula: Für das dritte von Strawinskys 99 Jahre alten Klarinettenstücken tauschte der Austauschstudent das A- mit einem B-Instrument und bezirzte die Zuhörer mit vom Ragtime beeinflussten Stilelementen. Die kecke Vorschlagsnote am Ende schien zu fragen „toll, nicht?“. Wieder zurück in das 19. Jahrhundert geleiteten die beiden italienischen Posaunisten Gabriele Comazzi und Flavio Pannacci das Publikum mit zwei sehr schönen und komplexen Vokalisen von Marco Bordogni.

Zusätzlich zum Beifall erhielten die Interpreten Schokoladen-Weihnachtsmänner von einer begeisterten Zuhörerin überreicht.