Musik mit Gefühl und Freude

Derzeit wird beim Posaunenchor Trossingen noch kräftig geprobt. Denn am Samstag, 30. März, wollen sich die Bläser mit besten Leistungen dem Publikum präsentieren. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen.

„Mit dem Jahreskonzert halten wir einen musikalischen Blumenstrauß für die Trossinger Bevölkerung und Musikfreunde aus der Umgebung bereit. Es ist schon zur Tradition geworden, einmal im Jahr einen Konzertabend zu gestalten um zu zeigen, dass es nicht nur die bekannten Kirchenchoräle gibt, sondern auch moderne, fetzige Musik mit speziellen Bearbeitungen für Bläser“, so der Posaunenchor in einer Mitteilung.

„Natürlich fiebern wir unserem Konzert entgegen“, so Hermann Maier, Leiter des Chores. . Aus musikalischer Sicht ist das Konzert das Jahreshighlight für den Chor. „Deshalb sind wir auch bereits seit Monaten mit den Vorbereitungen zum Konzert beschäftigt“, sagt Maier. Intensive Probephasen seien dem Konzert vorausgegangen. „Wir sind im Zeitplan und freuen uns auf einen tollen Abend mit viel Musik, Gefühl und Freude“, kündigt der Posaunenchorleiter an.

Jugend zeigt, was sie kann

Im zweiten Teil des Konzerts wird sich die Jungbläsergruppe mit drei Stücken vorstellen. Es sei wichtig für die „jungen Wilden“ an diesem Abend mit dabei zu sein, um zu zeigen, was sie schon können, so die Ankündigung weiter.

Musikalisch sei sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei, von klassischen Stücken bis hin zur modernen Musik. „Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr ein unterhaltsames und kurzweiliges Programm erleben werden“, versichert Maier.