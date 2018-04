Musik bereichert eindrucksvollen Ostergottesdienst

In der katholischen Theresiengemeinde sind die Gläubigen am Ostersonntag in den Genuss eines exquisiten musikalischen Ereignisses gekommen, das der Kirchenchor und das Trossinger Blechbläserquintett gestalteten.

Pfarrer Thomas Schmollinger zelebrierte das Hochamt zur Auferstehung des Herrn. In seiner Predigt ermunterte er die Kirchenbesucher, in ihrem Christsein nie den Glauben und die Hoffnung aufzugeben, die es als Antwort auf aktuelle Probleme wie Kriege oder Flüchtlingsdramen benötige.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Edgar Blaas bereicherte die Feier mit der „Missa Jubilate Deo“ aus der Feder des modernen Komponisten Wolfgang Menschick.

Dem Kirchenchor gelang es dabei, mit Unterstützung der Instrumentalbegleitung die Aufmerksamkeit auf ein klanglich verdichtetes Stück zu lenken, das Melodien alter Musik in neuzeitliches Liedgut umwandelt. Auf der kleinen Chororgel verstärkte Edgar Blaas die Wirkung.

Die Metamorphose von alter zu neuer Musik gelang dem Kirchenchor auch mit der Ostermotette, für die er in diesem Jahr eine Komposition des Briten Christopher Tambling wählte, deren feierlicher Charakter an die Auferstehung des Osterfestes erinnerte.

Bitte um Orgel-Spenden

Patricia Dorndorf, Vorsitzende des Kirchenchors, erinnerte in ihrer Ansprache an den Bedarf an Spenden zu Gunsten der Erhaltung der Späth-Lenter-Orgel, deren Restfinanzierug für dieses Jahr geplant ist. Die notwendige Sanierung der aus dem Jahr 1951 stammenden Orgel lässt sich nicht mehr länger aufschieben. Es seien aber auch jederzeit Spenden für den allgemeinen Unterhalt der Kirche willkommen, bemerkte Dorndorf.