Museum gedenkt seiner größten Gönnerin

Viele Gäste sind am Samstagabend ins Deutsche Harmonikamuseum gekommen, um der 2011 verstorbenen Gönnerin Margarita Fuchs zu gedenken, die dieses Jahr 90 geworden wäre. Darunter waren auch Verwandte der Hohner-Enkelin sowie Ur-Urenkel von Matthias Hohner aus Panama.

Den Auftakt zur Gedenkfeier machte Meisterschülerin Vanja Cirkovic aus Serbien. Die Absolventin des Hohner-Konservatoriums spielte aus der „Sonate D-Dur“ von Joseph Haydn. Die Klänge des Akkordeons passten wunderbar zur Gedenkfeier der Enkelin des Firmengründers Matthias Hohner.

Neben dem lächelnden Porträtfoto der Gönnerin begrüßte anschließend Wolfgang Schoch, Vorstandsmitglied des Trägervereins des deutschen Harmonikamuseums, die Gäste. Er nannte das Museum „klein, aber sehr bedeutend, auch für die Musikgeschichte in Deutschland und der ganzen Welt.“ Margarita Fuchs habe sehr früh die historische Wichtigkeit des Museums für ihre Heimatstadt Trossingen erkannt. Finanzielle Unterstützung habe sie großzügig gegeben, nicht um im Rampenlicht zu stehen, es sei ihr immer um die Sache gegangen. Ohne ihre reichhaltigen Spenden hätte der Umzug von der Löwenstraße ins Mutterhaus Bau-V vor zweieinhalb Jahren, nicht verwirklicht werden können.

Nach weiteren Akkordeonklängen ergriff Museumsleiter Martin Häffner das Wort. Margarita Fuchs hätte die Stadt vieles zu verdanken, sie habe nicht nur das deutsche Harmonikamuseum unterstützt, sondern auch das nach ihrem Vater benannte Dr.-Karl-Hohner-Heim. Häffner ging weiter auf ihre Biographie ein. Als Hohner-Spross 1929 geboren, aufgewachsen als Einzelkind (der Bruder starb als Säugling), Schule in Trossingen und Königsfeld, anschließendes Französisch-Studium in Heidelberg. Als Diplom-Dolmetscherin arbeitete sie unter anderen auf der Insel Mainau. Die kurze Ehe mit dem Würzburger Bankdirektor Fuchs blieb kinderlos. Sie widmete sich später der Betreuung ihrer Eltern und kümmerte sich um ihre Patenkinder. Ihre Persönlichkeit beschrieb Martin Häffner als „herzensgut, großzügig, heiter und sehr aufgeschlossen“. Sie hätte gerne ihren engen Freundes- und Familienkreis um sich gehabt und das Reisen sei ihr liebstes Hobby gewesen, bevorzugt in die Schweiz. Runde Geburtstage seien immer Anlässe für Spenden gewesen, erinnerte er sich dankend.

Eine große Spende von 100 000 Euro sei der Schlüssel zur Realisierung des Projektes „Harmonikamuseum im Bau V“ gewesen. Fuchs habe regen Anteil an der Entwicklung des Museums genommen, viele Veranstaltungen besucht und an Exkursionen teilgenommen. „Sie war Teil unseres Museumsteams“, sagte Häffner. Nach Dankesworten für weitere Spenden übergab er das Wort an die Fördermitglieder Uschi und Wolfgang Steuer.

Uschi Steuer verlas ein Grußwort von Elsbeth Leiber, die sich entschuldigen ließ. Sie habe Margarita Fuchs sehr geschätzt. Ihr Mann Rolf kannte Fuchs seit seiner Schulzeit. Sie freue sich besonders darüber, dass sie Margarita Fuchs hatte duzen dürfen. Als Ehrenamtliche habe Leiber gerne Kassendienste an Sonntagen gemacht und wolle auch in Zukunft dazu beitragen, dass sich jeder in dem Museum wohl fühle. Auch Fördervereinsmitglied Wolfgang Steuer richtete Worte an die Besucher und gab einen Rückblick auf zahlreiche Veranstaltungen. „Es macht einfach Spaß, Ehrenamtlicher im Museum zu sein“, resümierte er, denn: „Teilen macht Freude“.

Nach Tangoklängen der Akkordeonspielerin Vanja Cirkovic konnten Besucher noch einige Fotos bewundern, die Margarita Fuchs auf verschiedenen Veranstaltungen des Museums zeigten. Mit einem gemütlichen Zusammensein klang der Abend aus.