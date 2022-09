Museum der Trossinger Eisenbahn ist geöffnet

Das Eisenbahnmuseum in der Fahrzeughalle am Trossinger Stadtbahnhof ist am Sonntag, 2. Oktober, geöffnet. Hauptattraktion ist der Fuhrpark von Originalfahrzeugen der Baujahre 1898 (siehe Bild), 1902, 1938, 1956 und 1968. Die Fahrzeuge können während der Öffnungszeit ausgiebig besichtigt werden. In den original erhaltenen Fahrgasträumen lässt sich der Reisekomfort der jeweiligen Zeitepoche nachvollziehen. Daneben finden sich Bahnutensilien und Dokumente aus der über 120-jährigen Geschichte der Trossinger Eisenbahn, gesammelt und präsentiert vom „Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn“. Das Museum ist am 2. Oktober letztmalig in diesem Jahr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Der Verein will zudem Fahrten mit wechselnden historischen Fahrzeugen im Bahnhofsbereich anbieten. Foto: Freundeskreis