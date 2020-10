„Museum auf Rädern“ rollt seit 20 Jahren durch die Welt

Im Herbst 2000, also vor 20 Jahren, hat ein Ableger des Deutschen Harmonikamuseums Premiere gefeiert: Die vom Aalener Atelier Sturm konzipierte Wanderausstellung „In aller Munde – die spannende Geschichte von ‚Taschenklavier und Quetschkommode’“. Präsentiert wurde die mobile Sonderschau damals in der Volksbank Trossingen. Seit dem Jahr 2000 reiste sie laut Pressemitteilung buchstäblich rund um die Erde und war in Europa, Asien und den USA an mehr als 60 Orten zu sehen.

Die „klingende“ multimediale Ausstellung stelle „mit ihrer ausgefeilten Technik und kurzen Auf- und Abbauzeiten“ eine Art transportables zweites Museum dar. 14 Themenboxen (zum Beispiel die „Hördusche“ mit 36 abrufbaren Musikbeispielen unterschiedlicher Stilrichtungen, die „Bluesbox“ oder die „Filialenbox“), die vor Ort aufgeklappt werden, zeigen die Entstehung der Harmonikaindustrie, musikalische und soziale Auswirkungen oder besondere Einzelheiten der Harmonikageschichte weltweit – im Mittelpunkt selbstredend die „Hohner-Story“.

Sowohl die inhaltliche Vorbereitung als auch die Finanzierung stellten das Museumsteam laut Mitteilung vor eine große Aufgabe, die neben der täglichen Arbeit in der Löwenstraße erledigt werden musste. Die Inhalte ergaben sich aus der jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema Harmonika, die Finanzierung, etwa 100 000 DM, konnte „mit Hilfe eines günstigen Kredits der Volksbank Trossingen und einer Reihe von Zuschüssen“ verwirklicht werden.

2004 wurde das rollende Museum international: Eine englische Textversion machte Ausstellungstourneen durch die USA und in den Fernen Osten möglich.

Es lief nicht immer alles glatt: Beim Transport durch die Rocky Mountains hatte der Spediteur die Ladung nicht gut gesichert. Einige Ausstellungsboxen machten sich im Laster selbständig und kamen erheblich beschädigt in Beaverton an. Ausstellungsbetreuer und Blues-Harper waren recht verzweifelt, aber meisterten die Situation durch Improvisationskunst. Kurz Zeit später reiste Museumsleiter Martin Häffner mit einem Koffer voller Ersatzteile an. An den wichtigen Stationen in Chicago, Florida und Kalifornien konnte eine instandgesetzte Harmonikaschau präsentiert werden.

In den „Nuller Jahren“ seien durchschnittlich vier bis fünf Standorte jährlich angelaufen worden.

Noch heute sei das „Museum auf Rädern“ immer wieder unterwegs, „wenn auch die Akquise von Ausstellern durch die Fokussierung auf den Museumsumzug und die Neuaufstellung der Museumsarbeit in Trossingen in den Hintergrund rücken musste“.

Die für 2020 im Detail organisierte Präsentation in Tampere/Finnland werde nachgeholt, „sobald dies Corona zulässt“. Für das Frühjahr 2021 stehe außerdem das Stadtmuseum in Iserlohn als Veranstaltungsort fest.

Die diplomierten Grafikdesigner, Britta und Tomas Sturm, sind vom nachhaltigen Erfolg ihrer Kreation angetan. Sie hatten mit diesem Auftrag seinerzeit den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und gründeten ein „Büro für Museografie“. „Mit der Wanderausstellung legten sie ein tolles modulares Konzept vor: Einzelne Boxen auf kleinen Rollen, die für den Transport zugeklappt und gesichert werden können, also Ausstellung und Transportkiste in einem.“

Eine Auswahl der wichtigsten bisherigen Ausstellungsorte: Deutschland: Bad Bellingen, Kur- und Bädermuseum; Berlin, Musikinstrumentenmuseum; Dinslaken, Stadtmuseum Vosswinckelshof; Frankfurt, Musikmesse; Freiburg, Baden-Messe; Kolbermoor, Kulturzentrum; Marburg, Akkordeonfestival; Radolfzell, Stadtmuseum; Stuttgart, Flughafen, Terminal 1 (Internationales Theaterfestival); Viernheim, Südhessische Akkordeontage; Villingen-Schwenningen, Südwestmesse; Wiesbaden, Kurhaus.

Europa: Brüssel, Goethe-Institut; Cluses (F), Veranstaltungszentrum; Innsbruck, Harmonica World Festival; Perugia (I), Trasimeno Blues Festival; Wien, Technisches Museum; Willisau (CH), Musikinstrumentensammlung.

Asien-Tour: Hongkong, Kulturzentrum; Japan: Atsugi und Tokio; Taiwan, Taipeh, Kulturzentrum.

USA-Tour: St. Louis, German Cultural Center Denver; SPAH Convention (jährliches großes Mundharmonikatreffen); Beaverton (Partnerstadt Trossingens), Stadtbücherei; Superior (Wisconsin), Museum „A World of Accordions“; Chicago, DANK-Haus; Cape Coral (Florida), Distriktsbücherei; Anaheim (California), N.A.M.M. Music Fair (Musikmesse).