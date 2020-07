Der Trossinger Günther Wertz ist am vergangenen Mittwoch nach langer Krankheit im 82. Lebensjahr gestorben. Er war ein Mundharmonika-Virtuose ersten Ranges, Weltmeister auf der Chromonica und hat in der Szene bis heute einen Namen.

Geboren am 3. März 1939, lernte Günther Wertz die ersten Töne auf der Mundharmonika in der Familie. Und wie bei sehr vielen Trossingern waren auch der Vater (Karl) und alle drei Geschwister (Elli, Erika und Kurt) in der „Firma“ beschäftigt.

Hohner beziehungsweise die Hohner-Chromonica sollten den Lebensweg des musikalischen Buben bestimmen. Als Mitglied des Mundharmonikaorchesters „Hohnerklang“ erhielt er Unterricht von Orchesterleiter Hermann Schwarz. Nach der Ausbildung zum Handzuginstrumentenmacher arbeitete er bei Hohner als Akkordeon-Durchprobierer.

1957 wurde er beim Championat in Luxemburg zum weltbesten Mundharmonikaspieler gekürt. Kurz darauf trat er als Nachfolger von Rolf Glass die Stelle des Chromonica-Solisten im OdHH (Orchester des Hauses Hohner) an. Die Konzertreisen des professionellen, von Rudolf Würthner geleiteten Orchesters führten Wertz durch die halbe Welt.

Das abwechslungsreiche Leben als Mundharmonika-Vollzeitprofi war mit Auflösung des Orchesters Ende 1963 zwar abgeschlossen, doch Wertz gab das virtuose Spiel nicht auf. Er gründete das Peros-Quartett, mit dem er große Erfolge feierte, unter anderem mit einem Auftritt beim „Blauen Bock“ mit Heinz Schenk.

Hauptberuflich war Wertz von 1967 bis 1988 in leitender Funktion bei der Firma Hohner, zuletzt als Betriebsleiter in der Mundharmonika- und Blockflötenfertigung, tätig. Als dort die große Krise herrschte, verabschiedete er sich nach Schwenningen, wo er knapp 15 Jahre eine Behindertenwerkstatt leitete.

Der Mundharmonika blieb der umgängliche und immer zu einem Scherz aufgelegte Trossinger bis zum Schluss treu. Sein musikalisch anspruchsvolles Ensemble, die „Oldies“, trat zwar seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich auf, doch die Musik gehörte für Günther Wertz zum Leben und so griff er immer wieder zur „Mundharfe“.