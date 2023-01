Mundharmonika-Online-Training mit Naoko Nebl

Es ist wie beim Sport: Um musikalisch fit zu bleiben, ist auch regelmäßiges Training auf einem Instrument wichtig, teilt die Verwaltung des Hohner-Konservatoriums mit. Deshalb lädt Naoko Nebl, Dozentin für Mundharmonika, im Februar zu einem Mundharmonika-Online-Training der Stufe Advanced ein. Der Kurs ist geeignet für Musiker mit mittlerem Spielniveau und startet am Dienstag, 7. Februar, einmal wöchentlich für zehn Einheiten während der Schulzeit von 17.30 bis 18.15 Uhr. Inhalte des Kurses werden sein: Etüden und Spielliteratur in verschiedenen Tonarten, Literatur wie „Ich liebe dich“ von Beethoven oder „Oblivion“ von Piazzolla, Sprünge und Treffsicherheit, Staccato- und Legatospiel, Erzeugung von verschiedenen Klängen, Übungen mit dem Schieber, Lernen, wie man zu Hause am besten üben kann

Anmelden kann man sich online unter www.hohner-konservatorium.de

Der Kurs findet über die Online-Plattform Zoom statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 99 Euro.