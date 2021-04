Müllsammelaktion startet durch

Die Trossinger sind fleißig: An der Müllsammelaktion der Agenda-Gruppe Trossingen haben sich bereits am ersten Wochenende viele Helfer beteiligt. 42 Personen haben bisher teilgenommen, 40 Prozent davon waren Kinder. Gesammelt wurde bereits recht breitflächig in Tuninger Straße, Kirchsteig, Mörikestraße, Rainstraße, Gaugersee, Dinosaurierfundstelle, Deibhalde, Richtung Aixheim). „Wir haben sogar zwei Einsendungen aus VS-Zollhaus Richtung Marbach und von der Lützelhalb, Wehingen, erhalten“, freut sich die Gruppe.

Die Sammler können Selfies mitsamt Müllsack schießen und mit Name, Adresse und Sammelort versehen an agenda-trossingen@posteo.de schicken. Den Teilnehmern winken als Gewinne Geschenkgutscheine und Eis, zudem hat die Reitschule Hoffmann noch ein Ponyreiten für den Hauptgewinn gespendet. Einsendeschluss ist der 12. April.