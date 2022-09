Müll sammeln und auf einem Foto festhalten

Die Agenda Trossingen hat am Wold Cleanup Day, dem weltweiten Müllsammel-Tag, rund ums Rathaus sauber gemacht. Dies war der Startschuss für die diesjährige Trossinger Müllaktion, zu welcher alle Bürger eingeladen sind mitzumachen, ruft die Agenda in einem Schreiben auf.

Beim nächsten Spaziergang Handschuhe und Müllsack mitnehmen und schon kann es losgehen. Bei der Müllaktion sollen die Teilnehmer Müll, der in Parks, Gräben und sonstwo in Trossingen rumliegt, aufsammeln, ein Foto vom gefüllten Müllsack machen und diesen am öffentlichen Mülleimer ablegen. Das Bild kann dann bis spätestens Montag, 10. Oktober, per E-Mail an agenda-trossingen@posteo.de geschickt werden um somit Teil der Trossinger Müllaktion zu werden. Abschließend wird eine Fotocollage aus den eingesendeten Müllfotos veröffentlicht, heißt es.