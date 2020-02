MTC vergrößert seinen Vorstand

Der Motorsport- und Touringclub Trossingen (MTC) hat seinen Vorstand um zwei Ämter aufgestockt. Maurice Steinich wurde in der Hauptversammlung am Freitagabend als Jugendvertreter gewählt, Joachim Kopacka ergänzt das Führungsteam als Beisitzer. Insgesamt steht der Verein auf solider Basis und die Veranstaltungen wurden gut besucht.

54 Mal war das Vereinsheim im vergangenen Jahr für Veranstaltungen geöffnet, berichtete der Vorsitzende Markus Heizmann. Darunter waren auch das Wintergrillen „mit unglaublichen 62 Teilnehmern“, das Sommerfest, ein Fondueabend und ein Oktoberfest mit 52 Teilnehmern. Dazu war das MTC-Heim fünfmal an Mitglieder vermietet. Heizmann lobte auch das Engagement der Mitglieder, unter anderem beim Vatertagshock. Auch in diesem Jahr will der Verein die umgestellte Bewirtung beibehalten und die Gäste bedienen.

Auch die Sportwarte und Tourenwart Wolfgang Lienhard hatten Gutes zu berichten. So war beispielsweise die Clubmeisterschaft mit sechs Disziplinen und 61 Teilnehmern die erfolgreichste, die je stattgefunden habe.

Da es beim MTC rund läuft, war es keine Überraschung, dass die meisten Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt wurden. Markus Heizmann wurde als erster Vorsitzender wiedergewählt, ebenso sein Stellvertreter Ernst Hohner.

Neu besetzt wurde das Amt des Pressewarts mit Isabell Heizmann, die auf Jutta Hohner folgt. Kassiererin blieb Manuela Forstreuter. Als erster Sportleiter wurde Marc Steinich bestätigt, als zweiter Sportleiter Martin Krüger. Tourenwart blieb Wolfgang Lienhard und auch Schriftführer Jürgen Forstreuter wurde wiedergewählt

Festwirtin Tina Torres blieb im Amt, ebenso wie Beisitzerin Monika Steinich und Mediengestalter Jürgen Recker. Als Kassenprüfer erklärten sich Roman Streib und Heiko Frankenstein bereit, weiterzumachen.

Da Ernst Hohner sein Amt nur noch für zwei Jahre ausüben will, hatte sich die Vereinsführung im Vorfeld darüber unterhalten, den Vorstand aufstocken zu wollen. „Vielleicht gelingt es uns über die Wahl eines Jugendvertreters, dass wir unsere jungen und vielleicht deren Kameraden noch ein wenig mehr in unserem Verein halten und integrieren können“, meinte Markus Heizmann.

Zwei Mitglieder des MTC durften sich über eine besondere Ehrung freuen: Bernd Schilling vom ADAC Württemberg zeichnete Jutta Hohner und Tina Torres für ihr langjähriges Engagement im Vorstand des Vereins mit der Ehrennadel in Bronze des ADAC Württemberg aus.

Seit Langem die Treue hält dem MTC auch Walter Ulrich. Ihm überreichte Markus Heizmann nachträglich noch die Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft.