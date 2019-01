Monika Steinich erhält besondere ADAC-Ehrung

Trossingen (pm) - Am Ende des Jahres hat der Motorsport- und Touringclub Trossingen vor allem seine fleißigen, erfolgreichen und treuen Mitstreiter im Fokus gehabt. Bei der Jahresabschlussfeier im Dezember gab es deshalb zahlreiche Ehrungen.

Vom Bezirksvorsitzenden des ADAC Württemberg Bernd Schilling erhielt Monika Steinich die Ehrennadel in Bronze.

Der Vorsitzende Markus Heizmann zeichnete traditionell die Mitglieder für ihre Vereinszugehörigkeit aus sowie die Clubmeister des Jahres 2018.

Im Jahr 2018 war der MTC Trossingen 65 Jahre alt geworden. Im Mai 1953 hatten 13 Motorradaktivisten damals den Verein gegründet. Auch dieses Jahr konnte das letzte im Verein verbliebene Gründungsmitglied an der Abschlussfeier teilnehmen. Robert Spehn erhielt vom Verein einen Präsentkorb mit den Wünschen, dass er noch lange am Vereinsleben teilnehmen kann.

Für zehn Jahre im MTC konnte Heizmann fünf Mitglieder auszeichnen. Seit 2008 sind Damaris Diekmann, Günter Dreher, Thorsten und Sabine Kusche und Isabell Heizmann im Verein und erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze.

Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten Manuela Haas, Stefan Kramer und Karl-Heinz und Luzia Koch. Nicht alle Geehrten konnten an diesem Abend in der Achterbahn dabei sein, so der Bericht des Vereins.

Über Jahre geleistete Arbeit

Aus den Händen des Bezirksvorsitzenden des ADAC Württemberg, Bernd Schilling, erhielt Monika Steinich die Ehrennadel in Bronze des ADAC Württemberg. Dies ist eine Auszeichnung und Anerkennung für die über Jahre geleistete aktive Arbeit im Verein und den Einsatz über viele Jahre in der Vorstandschaft.

Wolfgang Lienhard übernahm die Ehrung der Vereinsmeister für das Jahr 2018. Die Mitglieder ermittelten ihre Meister aus fünf Disziplinen. Begonnen hat die Clubmeisterschaft mit dem Kegeln, gefolgt von einem Dart-Turnier.

Bei dem Schützenverein wurden zwei Wettbewerbe ausgetragen: im Bogenschießen und mit dem Gewehr. Die Sieger der fünften Disziplin wurden am Familiensonntag im September bei einem Boule-Turnier ermittelt.

Bei den Damen wurde Isabell Heizmann Clubmeisterin, gefolgt von Tina Torres und Manuela Forstreuter.

Bei den Herren landete auf dem dritten Platz Jürgen Forstreuter hinter Markus Eichhorn und dem neuen Clubmeister Markus Heizmann.

Beim „Schrottwichteln“, einem Ratespiel und netten Gesprächen fand das Vereinsjahr einen gelungenen Abschluss.

Der Vorsitzende lud alle Anwesenden und Freunde des MTC Trossingen ein, sich auch 2019 aktiv am Vereinsleben zu beteiligen.