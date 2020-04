Moderne Technik für die Bewohner des Altenzentrums

Im Altenzentrum des Dr.-Karl-Hohner-Heims in Trossingen ist der Internet-Kontakt mit den Angehörigen nun auch mit Bild möglich. Eine Tablet-Spende macht es möglich.

Im Altenzentrum freut man sich, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen nun die gemeinsame Kommunikation mit Skype anbieten zu können. Als Einrichtung wolle man nicht nur das Hören mit den regelmäßigen Telefonaten ermöglichen, sondern auch, dass man sich gegenseitig wieder sehen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Idee habe Gerhard Sturm von MediTro mit seiner Spende der drei Tablets ermöglicht. Jeder Wohnbereich hat nun ein Tablet mit bereits eingerichtetem Skype erhalten. Die Leiterin der Einrichtung, Simone Höschle zeigte sich bei der Übergabe der drei Tablets von Gerhard Sturm glücklich und dankbar.

Die Tablets sind leicht zu bedienen und können auch gut desinfiziert werden – das war sowohl Gerhard Sturm als auch Simone Höschle wichtig.

Intern wurden inzwischen die Mitarbeiter geschult und außerdem die Angehörigen informiert, dass die Kommunikation mit ihren Lieben nun auch mit Bild möglich ist. So konnten bereits die ersten Skype-Gespräche stattfinden. Eine Bewohnerin freute sich sichtlich, mit ihrem Sohn in der Schweiz und ihrer Enkeltochter per Skype in Kontakt treten zu können.