Modelleisenbahnfreunde bauen rollende Welten

Es ist wieder soweit: Pünktlich zum Nikolaustag öffnen am Sonntag, 6. Dezember, die Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar e.V. erstmals in dieser Saison ihre Türen. Bei freiem Eintritt können sich die Besucher über den Fortschritt der neuen Anlage im zweiten Obergeschoss informieren.

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Kohler

Man habe im Jahr 2009 weniger Arbeitszeit in die Anlage investieren können, wie in den beiden Jahren zuvor, ist von den Modelleisenbahnfreunden zu erfahren, was einfach daran gelegen habe, dass man die zweitägige Jubiläumsausstellung im Oktober zu organisieren hatte, die mehr als ein voller Erfolg für den Verein gewesen ist. Dass dennoch viel Zeit in die neue Anlage investiert wurde, geht vor allem auf ein Vereinsmitglied der ersten Stunde zurück, nämlich Siegfried Haug, der 23 Jahre lang an der Spitze des Vereins dessen Geschicke leitete und nun im „Unruhestand“ oft tagtäglich von seinem Wohnort Epfendorf nach Trossingen fährt, um die neue Anlage mit wachsen und gedeihen zu lassen. Ganz bescheiden gibt er Auskunft darüber, dass er wiederum viele Meter Gleismaterial fachmännisch verlegt hat: „Wir haben jetzt eine Gleisstrecke von über 350 Metern, das ist bereits mehr als auf der kompletten Anlage in unserm Bahnhöfle jemals hatten“, so Haug.

Die neue Anlage in der Christian-Messner-Straße 4 ist noch immer ein „Rohling“. Modellbahnfans und Kinder, die ein besonderes Augenmerk auf Landschaften und den vielen so kleinen und liebenswerten Details haben, müssen sich noch eine ganze Zeit lang in Geduld üben. Für Modellbahnbauer ist das „Gerippe“ und die teilfertige Trossinger Anlage derzeit schon eine „Augenweide“ oder auch Anregung, das eine oder andere auf der eigenen Anlage umzusetzen.

Neben der großen HO-Anlage mit siebengleisigem Schattenbahnhof und 21-teiligem Ringlok-Schuppen mit Drehteller wird auch wieder auf der rechen Seite des Raumes eine Spur-N-Modulanlage mit amerikanischen Zugeinheiten aufgebaut sein. Diese Anlage fand bereits bei der Jubiläumsausstellung in der Fritz-Kiehn-Halle große Bewunderung und wird in der jetzigen Ausstellung um einige Module erweitert zu sehen sein.

Wenn sich auf die Landschaft auf der HO-Anlage bisher zum größten Teil nur erahnen lässt, das rollende Material wird von den Vereinsmitgliedern in dieser Woche bereitgestellt. Und da werden wieder alle Besucher auf ihre Kosten kommen: Von der dampfenden Schwarzwaldbahn über das legendäre Dieselross V 200 bis zum Sound des fahrenden Lufthansa-Express wird den großen und kleinen Eisenbahnfans ein realistischer Fahrbetrieb präsentiert.

Während die Anlage im zweiten Obergeschoss etwas für Auge und Ohr ist, kommen eine Etage tiefer die Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Eisenbahnflöhe in allen Spurweiten und für jeden Geldbeutel können im Flohmarkt erworben werden. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz: Die Küchenbrigade der Modelleisenbahnfreude verwöhnt die Gäste im großen Aufenthaltsraum gleich neben dem Flohmarkt mit lukullischen Köstlichkeiten.

Die Ausstellung der Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar e.V. in der Christian-Messner-Straße 4 ist wie folgt geöffnet: Sonntag, 6. Dezember (2. Advent); Sonntag, 13. Dezember (3. Advent), Sonntag, 20. Dezember (4. Advent) und Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Info unter www.modelleisenbahnfreunde.de