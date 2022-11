Mitgliederversammlung der TG Schura

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Vereinsjahr 2021 war teilweise noch durch die Pandemie geprägt. Die Sportgruppen konnten allerdings wieder ihren Betrieb aufnehmen und auch das Vereinsheim konnte ab Frühjahr in seinen geregelten Bahnen laufen.

Schriftführerin Annette Liesch nutzte die Gelegenheit, der Versammlung von der „TG WEZ“ zu berichten. Diese fünf Buchstaben stehen für ein Projekt, welches bereits vor über zwei Jahren geplant war, aber auch hier durch die Pandemie immer wieder ausgebremst wurde: WerteLeitbild als Teil der Vereinsstruktur.

Am 30. April konnte dann ein spannender und arbeitsintensiver Samstag erlebt werden. 15 Teilnehmer in verschiedensten Altersgruppen konnten aus dem Mitglieder-Pool gewonnen werden. WSJ-Referent Bernd Schäfer moderiert gekonnt den Tag, bei dem das Ziel war herauszufinden, für was die TG Schura steht und was sie unverwechselbar macht. T – Tradition, G – Gemeinschaft, W – Wertschätzung, E- Engagement, Z – Zukunftsfähigkeit.

Kassierer Gunter Pfründer hatte coronabedingt von einem nicht normalen Geschäftsjahr zu berichten. Nur 311 Buchungsbelege waren 2021 angefallen, ein ruhiges Jahr aus unerfreulichen Gründen. Seine Sorge brachte Kassierer Pfründer zum Ausdruck, bezüglich der enormen Preissprünge im Energiekostenbereich.

Die Entlastung durch Ortsvorsteher Wolfgang Schoch fiel durchweg positiv aus. Er bedankte sich für das Engagement der TGler und bestätigte die gute Kooperation. Wahlleiter Erwin Link hatte eine lösbare Aufgabe vor sich. Alle zur Wahl stehenden Vereinsmitglieder nahmen ihre Posten nochmals an: Stellvertretender Vorsitzender Hans-Dieter Kohler, Kassierer Gunter Pfründer, Beisitzer Ulrike Kohler, Frank Kohler und Markus Dettling, Kassenprüfer Hans-Werner Simon.

Die Vorsitzende Ellen Schweser konnte für 25-jährige Vereinszugehörigkeit Margret und Reinhold Gula als auch Mike Kohler ehren. Bereits 40 Jahre in der TGS sind Karl-Heinz Held und Rainer Weisshaar, auf 50 Jahre im Verein kann Siegfried Stegmann zurückblicken. Wir gratulieren und danken für die Treue.

Eine ganz besondere Würdigung erfuhr Kassierer Gunter Pfründer. Seit 50 Jahren ununterbrochen als Amtsträger ehrenamtlich aktiv, Gründungsmitglied der Sportkegler, Wirtschaftsreferent, Organisator und Einkäufer bei Festen und Feiern, bei jedem Arbeitsdienst aktiv dabei, das sucht in der Vereinswelt seines Gleichen.