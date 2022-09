Mitarbeitende werden händeringend gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2021 kann der Eine-Welt-Laden Trossingen zurückblicken. Das ist in wenigen Worten das Resümee der Jahreshauptversammlung. Dass in der Vereinsleitung erfolgreich gearbeitet wird, zeigte sich in der einstimmig erteilten Entlastung durch die anwesenden Vereinsmitglieder.

„Wirtschaftlich war, trotz der Corona-Einschränkungen das Jahr 2021 sogar noch besser als das Jahr 2020“, teilte die erfahrene Kassiererin Sandy Engelking mit. Dazu mochte unter anderem das gute Weihnachtsgeschäft beigetragen haben. „Es entstand der Eindruck, als legten die Kunden verstärkt Wert auf nachhaltige Geschenke aus sozialverträglicher Herkunft“, kommentierte die Vorsitzende Claudia Hauser in ihrer Sicht auf das letzte Jahr. Auch die im Frühjahr durchgeführte Mango-Aktion, mit den Früchten aus Burkina Faso, war wieder ein voller Erfolg.

An der stellvertretenden Vorsitzenden Siglinde te Kaeth war es, über die personelle Situation zu sprechen. Die stellte sich leider nicht so erfreulich dar. Das Ladengeschäft in der Trossinger Hauptstraße wird von ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitgliedern betrieben. In Verkaufsschichten von je drei Stunden bietet ein Team von Verkäufer*innen nahezu die selben Öffnungszeiten, wie die inhabergeführten Geschäfte der Stadt. Seit dem vergangenen Jahr kann sich das Eine-Welt-Laden-Team über die Mithilfe von zwei Personen freuen. Doch durch den Weggang anderer Kräfte ist die personelle Situation angespannt. Das Fazit von Siglinde te Kaeth lautete daher „Unterstützung dringend gesucht“.

Sollte sich niemand finden, der im Eine Welt Laden die eine oder andere Verkaufsschicht übernehmen möchte, muss seitens der Vereinsleitung darüber nachgedacht werden, das Geschäft den ganzen Montag zu schließen. Wer sich für eine Mitarbeit im Laden interessiert, kann sich gerne dort melden. Wer sich zunächst einen Eindruck verschaffen möchte, kann das am 25. September tun. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages beim Kilbemarkt ist der Laden geöffnet.

Durch die anstehenden Wahlen wurde, wie erwartet, die Vereinsleitung in ihrem Ämtern bestätigt. So war und ist Claudia Hauser die Vorsitzende, Siglinde te Kaeth ihre Stellvertreterin. Sany Engelking führt weiterhin die Kasse und Anna Hegle schreibt als Schriftführerin die Protokolle.