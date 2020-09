Mit viel Abstand klappt auch das Sommerlager

Das Jahr 2020 verlangt einiges an Kreativität von Vereinen ab, wenn sie ihr Programm nicht vollkommen einschlafen lassen wollen. So hat sich auch der Sutemi Jujuts Ryu Karate Verein Trossingen etwas einfallen lassen, um sein Sommerlager realisieren zu können.

An drei Tagen im Sommer konnten sich die Schüler von Tibor Rac (Gründer der European Sutemi Jutsu Ryu Karate Organisation) in verschiedenen Disziplinen des Kampfsportes (Arnis, Tonfa, Bo, Sai-Gabeln und Sutemi) weiterbilden, trainieren und auch Prüfungen ablegen. Insgesamt 31 Schüler in Kleingruppen, nahmen das Angebot der Lehrgänge an und 19 Schüler absolvierten erfolgreich die Prüfungen, so der Verein in einer Pressemitteilung.

Unter den wachsamen Augen der Prüfer Soke Großmeister Karl-Heinz Köster aus Bayern, Soke Großmeister Tibor Rac aus Trossingen und Großmeister Wolfgang Heinrich aus Rottweil legten folgende Schüler ihre Prüfung ab:

Sebastian Bächler, Jan Baumann, David Bechler, Dario Calvagna, Lorenz Dreher, Adam Fetzer, Alexander Heinzelmann, Vincent Georg, Alissa Hergenröder, Lars Molsner, Delphine Murat, Arthur Neumann, Anna-Chrysi Papadopoulou, Ria Rehfuß, Nick Schowner, Georg Schmidt, Armin Sharifi-Haghighi, Samuel Weiss, und Risandi Wenzler.

„Großmeister Tibor Rac erhielt vom Präsidenten des Internationalen Dan Kollegiums, Karl-Heinz Köster, im Knife-Karambit den 8. Dan. Somit ist Tibor Rac der Höchstgraduierter in dieser Kampfkunst“, so die Mitteilung des Trossinger Vereins.