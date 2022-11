Mit Videos: Warum diese Trossingerin ihre Tanne schweren Herzens für die Stadt opfert

Hochgewachsen, üppig, grün und mit dichtem Nadelwerk - so stellen sich die meisten den idealen Weihnachtsbaum vor. Im Baumarkt ist das ideale Exemplar schnell ausgesucht, verpackt und ins heimische Wohnzimmer transportiert. Etwas komplizierter wird es allerdings, wenn es sich bei dem Weihnachtsbaum um die Tanne handelt, die den Rudolf-Maschke-Platz in der Advents- und Weihnachtszeit schmücken soll.

Tanne wächst in Trossinger Vorgarten

Am Morgen rücken die Mitarbeiter des Bauhofs und der Firma Walter aus, um diesen besonderen Baum abzuholen. Es geht nicht etwa in den städtischen Forst, sondern ins Wohngebiet. Genau gesagt, vor das Haus von Katharina Vertipracht. In ihrem Vorgarten wächst der zukünftige Trossinger Weihnachtsbaum. An einem speziellen Kran wird die Spitze des Baumes befestigt. Ein Mitarbeiter des Bauhofs greift zu Kettensäge und beginnt zu sägen.

Hier wird der Baum vor dem Haus vonKatharina Wertiprach gefällt.

„Eigentlich ist er fast zu schade zum Fällen“, findet Vertripracht. Aber die buschige Tanne nimmt den Mieter im Erdgeschoss zu viel Tageslicht weg. Daher soll der Baum weichen. Dass aus der Tanne allerdings ein Weihnachtsbaum werden soll, ist keineswegs Zufall.

Vertiprachts verstorbener Mann war Pfarrer. „Er hat Weihnachten sehr geliebt“, sagt sie. Dass der Baum vor ihrem Haus nun als Trossinger Weihnachtsbaum viele Menschen erfreuen soll, dass hätte ihren Mann gefreut, ist sich Vertipracht sicher.

Baum fällt - zumindest fast

Also hat sich Katharina Vertipracht entschieden, den Baum der Stadt zur Verfügung zu stellen. Innerhalb weniger Sekunden ist der Stamm durchtrennt und die Tanne hängt am Kran. Vorsichtig bugsieren die Mitarbeiter die Tanne auf die Ladefläche. Ganz sachte, um keinen Zweig abzubrechen.

Die Bürgerin ist den Baum los und wir haben einen Weihnachtsbaum. Rainer Hills

„Das ist quasi eine Win-win-Situation“, sagt Rainer Hils vom Bauhof der Stadt Trossingen. „Die Bürgerin ist den Baum los und wir haben einen Weihnachtsbaum.“ Eine Mindestgröße für den Baum, der den Maschkeplatz schmückt, gibt es nicht. „Es muss halt einfach passen. In dieser Größenordnung sollte es schon sein“, sagt Hils.

Zwischen 14 und 15 Meter ist Katharina Vertiprachts Tanne hoch, schätzt der Bauhof-Chef. Munter wippt die Spitze auf und ab, als sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Nicht immer hat Trossingen das Glück, dass eine Tanne im Garten eines Trossinger Bürgers wächst. In solch einem Fall schaut sich der Bauhof im städtischen Forst nach einem passenden Baum um und nimmt Kontakt zum Förster auf.

Auf zum finalen Standort

Früher hätte der Bauhof die Tanne mithilfe eines Baggers gefällt und transportiert. Den Bagger hat der Bauhof mittlerweile jedoch verkauft. Daher bekommt er Unterstützung von der Firma Walter, die ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung hat. Das kommt auch auf dem Rudolf-Maschke-Platz wieder zum Einsatz. Sanft wird die Tanne in die Luft gehoben.

Auf dem Rudolf-Maschke-Platz wird der Baum wieder aufgestellt.

Währenddessen knien zwei Mitarbeiter auf dem Pflaster und öffnen einen in den Boden eingelassenen Schacht. „Da lupfen wir den Deckel, spitzen den Baum an und setzen ihn ein“, erklärt Rainer Hils vom Bauhof. „Der Stamm wird dann fest verkeilt.“ Gesagt, getan. Ein paar Mal muss nachträglich am Stamm gesägt werden, damit die Tanne auch wirklich passt.

Und dann spielt sich alles wie beim kleinen Baum im heimischen Wohnzimmer ab. Hier hat der Baum eine Lücke? Lieber ein bisschen drehen. Ja, so ist es besser. Jetzt steht er allerdings schief. Ein vorsichtiges Anheben mit dem Kran - und dann steht der Baum in seiner vollen Pracht da.

Wobei, noch nicht ganz: Die Stadtwerke kümmern sich noch um den passenden Baumschmuck, eine Lichterkette soll die Tanne bekommen. Bis nach dem 6. Januar darf sie dann stehen bleiben und den Rudolf-Maschke-Platz erleuchten.