Tierschutz bekommt Zuschuss: Kater Merlin und seine Mitbewohner haben es weiterhin warm - mit Video

Der Trossinger Tierschutz bekommt einen Zuschuss für die Stromkosten. 1000 Euro sind dem Verein von Landestierschutzverein zugesagt worden. Damit können die Tierschützerinnen die Katzenauffangstation im Winter ohne Sorgen heizen.

Kerstin Neipp vom Tierschutzverein freut sich. Sie hat die Fördergelder vor kurzem beantragt, Ende Oktober kam dann die Zusage. Die Katzenauffangstation des Vereins besteht aus zwei Containern, die über eine Stromheizung gewärmt werden. „Es ist wichtig, dass es hier warm genug für unsere Tiere ist“, betont Neipp - vor allem, weil einige der Tiere noch mit den Nachwirkungen von Katzenschnupfen kämpfen.

Ginny erholt sich noch vom Katzenschnupfen. (Foto: Katharina Schaub)

2022 war es ruhig

Zwischen 700 und 1000 Euro schwanke die Stromrechnung des Vereins in der Regel. „Ich hätte mich sogar schon über 500 Euro gefreut“, sagt Neipp. Grundsätzlich blickt der Trossinger Tierschutzverein auf ein eher ruhiges Jahr zurück. In früheren Jahren mussten die Mitarbeiterinnen auch schon mal 100 Katzen versorgen, in diesem Jahren waren es rund 40 Tiere. „Die Trossinger Landwirte sind mittlerweile für Themen wie Kastration sensibilisiert“, erklärt Neipp.

Kater Merlin ist eine von vier Katzen, die derzeit in der Auffangstation in Trossingen untergebracht sind. (Foto: Katharina Schaub)

Die Tierschützerinnen engagieren sich aber im Notfall auch über die Landkreisgrenzen hinaus. So kamen auch Merlin und Ginny in die Katzenauffangstation. Beide kamen auf einem Bauernhof zur Welt und waren zum Zeitpunkt der Rettung an Katzenschnupfen erkrankt.

Während sich Merlin schon gut erholt hat und auch schon wieder verspielt und aktiv ist, braucht Ginny noch Zeit, um wieder ganz gesund zu werden. Danach sollen die zwei Tiere in ein neues Zuhause vermittelt werden - idealerweise zusammen.

Kater Merlin hat sich wieder gut erholt.

Auffangstation muss saniert werden

Seit acht Jahren gibt es die Auffangstation nun. Im vergangenen Jahr wurden die zwei Container durch Hochwasser stark beschädigt. Zwar haben die Tierschützerinnen die Station wieder hergerichtet, aber auf lange Sicht muss der komplette Boden erneuert werden. „Das wird unser Großprojekt für das kommende Jahr“, kündigt Kerstin Neipp an.

Der Trossinger Tierschutzverein kommt gut über den Winter. Das gilt jedoch nicht für alle Tierheime. Das Thema Preissteigerungen war daher unlängst Thema im Landesbeirat für Tierschutz. „Im Zuge des Corona-Haustierbooms haben sich viele Menschen zum Teil unüberlegt Haustiere angeschafft, die nun zunehmend die Tierheime füllen.

Auch der immer noch boomende illegale Online-Handel macht den Tierheimen schwer zu schaffen. Die infolge des Krieges in der Ukraine gestiegenen Energiekosten und weitere Kostensteigerungen zum Beispiel für Tierarzt, Personal und Futter verschärfen die Situation zusätzlich“, so Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in einer Pressemitteilung seines Ministeriums.

Keine Probleme mit Exoten

„Als Folge der steigenden Energiekosten befürchten zudem viele Tierheime, dass zunehmend auch exotische Wildtiere, wie Reptilien, abgegeben oder ausgesetzt werden, da die Haltung dieser anspruchsvollen Tierarten einen hohen Energiebedarf erfordert und die Futterkosten auch hier erheblich steigen“, sagte Minister Hauk.

Die Katze links im Bild hört auf den Namen Umiumi. Das ist Hawaiianisch und bedeutet Bärtchen. Die rechte Katze heißt passend dazu Miumiu. (Foto: Katharina Schaub)

In diesem Punkt kann Kerstin Neipp Entwarnung geben. Dass vermehrt Exoten abgegeben oder ausgesetzt werden, habe sie noch nicht beobachtet. „In den vergangenen Jahren hatten wir auch selten mit Reptilien oder Schlagen zu tun. Es gab höchstens mal eine Schildkröte“, so die Tierschützerin.

Die Landesregierung stellt im Haushalt für die Sanierung und den Bau von Tierheimen jährlich 500.000 Euro bereit. In der akuten Phase der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat das Land zudem ein Hilfsprogramm für die Tierschutzvereine auf den Weg gebracht, um Tierheime mit einer einmaligen Soforthilfe von bis zu 7500 Euro zu unterstützen. Darüber hinaus können diese bis zum 1. November 2022 aufgrund einer Förderrichtlinie des Bundes finanzielle Mittel im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung der Tiere von Ukraine-Flüchtlingen beantragen.