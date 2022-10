Mit Musik und Kinderbasteleien beim Dankgottesdienst

Der katholische Kindergarten St. Josef hat am 17. Oktober sein 60. Jubiläum mit einem Dankgottesdienst und anschließendem Empfang im Kindergarten gefeiert.

Viele kleine und große Gäste seien der Einladung der Erzieherinnen am Montagabend in die Theresienkirche gefolgt, schreibt der Kindergarten in einer Mitteilung. Die Kindergartenkinder hätten im Vorfeld viele Bilder gemalt, was ihnen am St. Josef Kindergarten am besten gefalle. Diese Bilder wurden während des Gottesdienstes auf einer Leinwand gezeigt. Die kleinen Künstler erzählten den geladenen Gästen was sie am liebsten im Kindergarten machen. Von der Bauecke, der Turnwand, Perlen fädeln, über Uno spielen und malen bis hin zu im Garten spielen wurde von den Kindern berichtet.

Bei einem Rückblick schaute Diana Sußbauer, Kindergartenleiterin, auf die 60 Jahre Kindergarten zurück. Sie erinnerte daran, dass vor 30 Jahren die Kindertagesstätte eröffnete, dass 2008 das alte Gebäude abgerissen wurde und die Erziehenden ein gutes Jahr im Gemeindehaus mit den Kindern verbringen mussten. Im Herbst 2009 war der moderne, helle Kindergarten St. Josef dann wieder bezugsfertig und die Kinder können bis heute in den Räumen spielen, wachsen, lernen und sich wohlfühlen. Sie dankte dem Träger für die gute Zusammenarbeit, den Familien für ein vertrauensvolles und offenes Miteinander und ihren Kolleginnen für ihr großes Engagement und die Herzenswärme, die sie bei ihrer Arbeit mit den Kindern zeigen.

Die Kinder haben einige Lieder vorgetragen, darunter „Laudato si“, „Danke für den Kindergarten“ und als Höhepunkt das Lied „Viele kleine Leute“ im Kanon, und seien dafür mit großem Beifall belohnt worden, schreiben die Verantwortlichen weiter. Am Schluss des Gottesdienstes dankte und segnete Pfarrer Schmollinger alle und lud anschließend in den Kindergarten zum Umtrunk ein.

Schon eine Woche vor dem 60. Jubiläum, hatte der Kindergarten einen Grund zum Feiern. Die Erzieherinnen Cornelia Eichhorn und Brigitte Tesch feierten ihr 30. Dienstjubiläum, Susanne Gothe ihr Zehnjähriges. Pfarrer Schmollinger dankte ihnen für ihre gute Arbeit und überreichte einen Geschenkkorb.