Mit Glühwein und Musik: Trossinger Weihnachtsmarkt startet

Die Trossinger Weihnachtsmarkt hat am Donnerstagabend offiziell begonnen. Vor dem beleuchteten Trossinger Rathaus sowie in der Hans-Lenz-Straße und in der Cluser Straße erwarten verschiedene Stände und Buden die Besucher. Es gibt Speisen, Getränke, Weihnachtsgebäck und Selbstgemachtes sowie Weihnachtsdekoration, Schmuck und Geschenkartikel.

Weihnachtsmann überrascht kleine Kinobesucher

Am Nachmittag zeigte das Kommunale Kino den Film „Ein Junge namens Weihnachtsmann“ im Linde-Saal. Im Anschluss nahm der Weihnachtsmann die kleinen Kinobesucher in Empfang, begleitete sie zum Rathausplatz. Dort spielten zur Eröffnung das Saxophon-Ensemble der Musikschule Trossingen und im Anschluss die Stadtkapelle. Am Freitag wird ab 17 Uhr ein ukrainischer Chor und ein Kinderchor sowie die Stadtmusik Trossingen zu hören sein.