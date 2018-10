Mit der Affenschaukel „Hoch auf dem gelben Wagen“

Einen vergnüglichen Nachmittag haben die Gäste des ökumenischen Seniorennachmittages am Mittwoch im katholischen Gemeindehaus Sankt Theresia in Trossingen erlebt. Erneut hat sich gezeigt, wie lebendig die Ökumene in Trossingen ist.

Nach der Andacht von Pfarrerin Gabriele Großbach und den Einführungsgedanken von Pastoralreferent Kurt Diehm gab es zunächst Kaffee und Hefezopf. Für die Bewirtung der rund 60 Gäste sorgten in bewährter Weise Annemarie Thomma, Barbara Vollmer und Ingrid Fierley. Auf den Kaffee folgte ein lustiges Ratespiel nach dem Vorbild der Fernsehsendung „Dalli - Dalli“, die bei den Älteren noch wohl bekannt ist. Bei „Dalli-Klick“ galt es, anhand von Bildausschnitten ein Motiv zu erkennen. Blumen, Gebäude und Tiere fielen den Senioren leicht. „Doch bei der Kathedrale von Barcelona taten wir uns alle schwer“, so Barbara Vollmer.

Schon recht bald musste sich Gabriele Großbach zum Konfirmationsunterricht verabschieden. Doch zuvor gab sie noch das Gedicht von der Kellermaus von Heinz Erhard zum Besten.

Wunschkonzert und Wörterraten

Dann war es an Kurt Diehm alleine, den Nachmittag zu gestalten, was ihm aber nicht schwer fiel. Auf den Tischen lagen die Texte vieler Heimat und Volkslieder. Diehm spielte auf seiner Gitarre einen Satz aus einem der Lieder an und das Publikum sollte den Titel erraten. Da machten die Senioren begeistert mit. Bei einem Wunschkonzert entstand eine bunte Mischung. Von „Hoch auf dem gelben Wagen“ bis „Lilli Marleen“ war alles dabei. Auch bei dem anschließenden Begriffe-Raten hatten alle viel Spaß. Kurt Diehm hatte sich Bezeichnungen ausgedacht, deren Bedeutung er selbst recherchieren musste. So fragte er zum Beispiel, „Was ist eine Nulpe“. „Ein blöder Kerl, ein einfältiger Mensch“, lautete die Antwort aus dem Publikum. Bei den Begriffen „Henkelmann“, für ein Essgeschirr, in dem Arbeiter früher ihr Vesper mitnahmen, bei „Affenschaukel“, für eine Form von Zöpfen, und bei der „Brennschere“, um Locken in die Haare zu bekommen, waren die Frauen – die sowieso in der Überzahl waren – deutlich im Vorteil. Der Begriff „Atombusen“ löste allgemeine Erheiterung aus. Eine letzte Gesangsrunde und ein paar Abschlussgedanken beendeten den Nachmittag.