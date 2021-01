Mit dem Schneepflug unterwegs in Trossingen

Es ist kein leichter Job, mit dem Schneepflug bei starkem Wintereinbruch durch Trossingen zu fahren. Vatche Kayfedjian, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, hat Jörg Mümmler in einer Frühschicht begleitet, um sich selbst ein Bild von der Aufgabe zu machen.

Angesichts des vor einem halben Jahr vorgestellten Schneeräumkonzepts von Trossingen hatte Bauhofleiter Reiner Hils den Gemeinderäten angeboten, sich dies auch einmal in der Praxis anzusehen. Kayfedjian nutzte nun, nach den Schneefällen vor einigen Tagen, diese Gelegenheit. „Nachdem man oft am Gemeinderatstisch über dieses Thema gesprochen und diskutiert hat, wollte ich nun sehen, wie die Praxis wirklich aussieht“, so der SPD-Gemeinderat.

Parkende Autos, die die Straßen verengen, anhaltender Schneefall mit schlechten Witterungsbedingungen sowie gefrierende Schneeberge, die kaum noch zu verschieben sind, machen Jörg Mümmler, der selbst knapp 25-jährige Erfahrung hat, und seinen Kollegen zu schaffen. Umso schwieriger wird es , wenn man mit einem der größeren Fahrzeuge unterwegs ist.

Bei Schneefällen wie den jüngsten wird in Zehn-Stunden-Schichten gefahren, Schichtbeginn zwischen drei und vier Uhr früh morgens. Kayfedjian war bei einer Tour dabei, die auf der rechten Seite der Hauptstraße stadtauswärts Richtung Aldingen/Aixheim entlangführte, unter anderem durch das Wohngebiet rund um den Gauger. „Römerweg und Kronenstraße waren zwei von vielen Beispielen, wie eng es zugehen kann“, erzählt Kayfedjian. Dabei werde die Arbeit der Schneepflug-Fahrer extrem erschwert.

Es möge auf der einen Seite nachvollziehbar sein, wenn sich Bürger über nicht geräumte Straßen beklagen, aber Vatche Kayfedjian meint auch: „Die Fahrer geben allesamt ihr Bestes und arbeiten bis zu zehn Stunden lang nach bestem Wissen und Gewissen von sehr früh bis mittags und müssen oft Zentimeterarbeit verrichten.“ Dankbarkeit sähe Kayfedjian hier als angebracht – die Mitarbeiter wie Jörg Mümmler würden schließlich mit Ehrgeiz und auch gerne an ihre Arbeit gehen, um für die Trossinger für möglichst saubere und sichere Straßen zu sorgen.