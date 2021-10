Mit dem LKW am Steilhang unterwegs

Gelände-Fahr-training auf dem Truppenübungsplatz: Die beiden Regionalstellen Freiburg und Villingen-Schwenningen hatten insgesamt 37 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) zum LKW-Fahrtraining auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am kalten Markt eingeladen. Auch aus Trossingen und Tuttlingen waren Mitglieder vertreten.

Jeweils zwei LKW-Fahrerinnen und Fahrer aus 19 THW-Ortsverbänden versuchten sich an sieben verschiedenen Stationen, um die Geländegängigkeit ihrer Fahrzeuge, ihre eigene Geschicklichkeit und Vertrautheit mit ihrem Fahrzeug zu erproben.

Am Steilhang, Geröllhang und der Wellenbahn etwa wurden Allradantrieb und manuelle Gangwahl erprobt, am Schräghang, der Wendebox und der geraden sowie kurvigen Durchfahrt kam es auf Genauigkeit und einen guten Einweiser an. Eine besondere Herausforderung war das Anlegen der Gleitschutzketten. Krönender Abschluss des Tages bildete die Nachtfahrt aller 19 Fahrzeuge im geschlossenen Verband auf der Ringstraße des Truppenübungsplatzes.