Mit Bildergalerie: So fährt der Nikolaus in Trossingen vor

Hunderte Kinder haben auf seinen Besuch hin gefiebert. Zwei Jahre lang musste der traditionelle Nikolausbesuch vor dem Trossinger Rathaus coronabedingt ausfallen, doch in diesem Jahr war es wieder soweit. Mit Begeisterung wurden Nikolaus und Knecht Ruprecht, begleitet von einer Schar Weihnachtselfen, von Kindern und Eltern empfangen (Fotos: Katharina Schaub). Aufgrund der Tierschutzbestimmungen konnte er allerdings nicht mehr mit der Kutsche vorfahren. Stattdessen reiste er mit Blaulicht und Martinshorn im Feuerwehrauto an und sorgte so für strahlende Kinderaugen. Während die Stadtkapelle für weihnachtliche Musik spielte, verteilte der Nikolaus mit seinen Helfen Schoko-Nikoläuse und kleine Geschenktüten. Außerdem durfte jedes Kind, das Lust hatte, ein kleines Adventsgedicht aufsagen. Geplant wurde die Veranstaltung von Kristina Sokolovic von der TG Trossingen sowie zahlreichen Helfern und Sponsoren.