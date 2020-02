Mit Akkordeon beim „Wozzeck“

Stefan Krimbacher, Student am Hohner-Konservatorium in Trossingen, wird ab März 2020 in Kooperation mit seinem Dozenten Andreas Nebl an der Badischen Staatsoper Karlsruhe bei Alban Bergs Oper „Wozzeck“ mit dem Akkordeon auf der Bühne stehen. Für den jungen Musiker laut Pressemitteilung „eine ganz tolle Chance, zusammen mit Sängern, Schauspielern, Orchestermusikern, Dirigenten, Maskenbildern etc. Luft als Profimusiker zu schnuppern“. Sogar die Bühnenkleidung werde extra für ihn geschneidert.