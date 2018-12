„Mit 16 Jahren bin ich eingetreten“

Bedeutende Ehrungen haben die Jahresabschlussfeier des Chores Liederkranz am Donnerstagabend gekennzeichnet. Lore Ruck ist dabei für ihre 75jährige Mitgliedschaft zum Chor geehrt worden.

Mit der Ehrung für 75-jährige Mitgliedschaft erhielt Lore Ruck eine Auszeichnung, die kaum jemand erreicht. Ihr überreichte Hanne Haller, die Vorsitzende des Liederkranzes, die Ehrenurkunde mit besonderer Freude. „Und dabei bist du noch so fit“, sagte sie zu der Jubilarin.

60 Jahre lang aktiv als Sängerin

„Mit 16 Jahren bin ich in den Liederkranz eingetreten“, sagte die fast 92-Jährige. 60 Jahre lang war sie aktive Sängerin. Darüber hinaus arbeitete Lore Ruck 21 Jahre lang im Vorstand, als Schriftführerin mit. „Und das in einer Zeit, in der die Protokolle noch ohne Computerunterstützung geschrieben wurden“, sagte Hanne Haller. Zur Unterstützung zweier Vorsitzender in der Vergangenheit, führte Lore Ruck zudem deren Schriftwechsel und schrieb deren Reden.

Karl Birk gehört seit 70 Jahren zum Liederkranz, Marlies Friedrich und Josef Schnell erhielten für 60-jährige Mitgliedschaft eine Ehrenurkunde und ein Präsent. Herbert Hagel ist seit 50 Jahren dabei, 30 Jahre halten Irmgard Kunert, Marga Ballert und Karl Haller dem Liederkranz nun schon die Treue. Helga Birk und Gudrun Wohlrabe wurden nach 25-jähriger Zugehörigkeit zu Ehrensängerinnen ernannt. Rita Benzing hat nach 20 Jahren eine Urkunde und eine Brosche vom Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg erhalten.

Zu Irmgard Kunert berichtete die Vorsitzende, dass sie bis Mitte 2015 noch aktive Sängerin war. Karl Haller wurde für seine Mitarbeit im Vorstand und für sein Engagement bei früheren Theateraufführungen gelobt. Er war nicht persönlich anwesend. Tags zuvor war er in den Ruhestand getreten und sogleich in den Urlaub gefahren. Helga Birk wurde für ihre Nähkünste gelobt, für ihre geringen Fehlproben und für ihre musikalische Begleitung auf dem Akkordeon. Über Gudrun Wohlrabe sagte Hanne Haller, dass sie von Anfang ihrer Mitgliedschaft an im Ausschuss aktiv gewesen sei. Auch Gudrun Wohlrabe habe früher gerne und überzeugend bei den Theateraufführungen mitgespielt.

Musikalisch umrahmten die Sänger ihren Abend mit Weihnachtsliedern, die Ottmar Hölsch dirigierte.