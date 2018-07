Mit 125 Jahren jung geblieben

Mit einem Festakt hat am Samstagabend hat die Turngemeinde Schura ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Der Verein kann nicht nur auf eine lebendige Vergangenheit zurückblicken, sondern steht so gut dar, das sein Fortbestand noch lange gesichert ist.

TG-Vorsitzende Ellen Schweser war am Abend die stolze Gastgeberin. Gründe, stolz zu sein, gab es jede Menge. Die Gästeschar war groß und die Stimmung hervorragend. Zeigt die TG doch so gar nicht die Allüren einer alten Dame, sondern präsentiert sich als junger, frischer Verein.

„Wer seine Wurzeln kennt, kann weiter wachsen“, eröffnete Schweser den historischen Rückblick. Sie erinnerte an die Gründung der TG im Jahr 1893, noch ein Jahr bevor der Bau des Pfarrhauses begonnen wurde. 1904 wurde die Fahne geweiht und eben diese zierte beim Festakt die Wand hinter dem Rednerpult. An strenge Regeln und strikte Disziplin in vergangenen Jahrzehnten erinnerte die amtierende Vorsitzende und daran, dass Frauen zunächst die Mitgliedschaft im Verein verwehrt blieb. Erst im Jahr 1947, als die TG nach dem Zweiten Weltkrieg wieder belebt wurde, zog die Gleichberechtigung ein.

Ein Blick Schwesers auf die Mitgliederzahlen zeigte, dass sich die TG Schura schon immer regen Zulaufes erfreute. Aktuell gehört etwa ein Drittel der Bevölkerung dem Verein an. Immer neue Gruppen und Angebote ermöglichen es dem Verein, mit den Bedürfnissen der Mitglieder Schritt halten zu können. Doch ohne die Ehrenamltichen, das betonte Ellen Schweser mit Nachdruck, sei dies alles nicht möglich.

Viel Lob und Anerkennung hatte auch Bürgermeister Clemens Maier dabei:„Mit 125 Jahren ist die TG Schura einer der ältesten Vereine in der Stadt. Da ist es nur gut und richtig, das mit einem großen Fest zu feier.“ Die TG Schura sei schon immer ein Verein für die Bevölkerung gewesen und durch das Zusammenstehen aller sei das so geblieben. Die hohe Quote von Mitgliedern im Verhältnis zur Einwohnerzahl hob Maier besonders hervor. „Hoffentlich geht das die nächsten 125 Jahre so weiter.

An den Mitgliedern orientiert

„125 Jahre, das sind fünf Generationen“, mit diesen Worten begann Sportkreisvorsitzende Margarete Lehman ihre Ansprache. „Man braucht immer Alphatiere, die im positiven Sinne sagen: 'So wird es gemacht’“, fügte sie hinzu. Sie lobte die Vereinsleitung dafür, dass sie schon immer mit der Zeit gehe, Trends erkenne und die Arbeit am Bedarf der Mitglieder orientiere.

Helga Vogt, Vorstandssprecherin des Turngau Schwarzwald, sagte: „125 Jahre, das ist eine stolze Zahl und eine Geschichte, verbunden mit Höhen und Tiefen. Immer auch mit Menschen, die Verantwortung übernommen haben und die so dafür gesorgt haben, dass dieser Abend möglich geworden ist“. Sie hatte als Präsent eine Einladung zu einem Workshop für „Vereinsarbeit bis ins Jahr 2030“ mitgebracht.

Hermann Josef Dahmen gratulierte als letzter Festredner in seiner Funktion als Sprecher aller Trossinger Sportvereine. „Inzwischen sind etwa die Hälfte der Mitglieder in der TG Schura Damen. Da bin ich mit meinem Namen ja genau richtig“, begann er scherzend. Er betonte, wie wichtig es sei, dass es in der Vergangenheit immer wieder Leute gab, die altes neu belebt hätten. „Dafür gebührt euch Dank, denn so habt ihr gute Wege bereitet“, sagte Hermann Josef Dahmen. Im Anschluss an den Festakt wurden die Gäste mit einem üppigen Buffet verwöhnt und draußen startete die Party mit der Show Band Pop Alpin.

Am Sonntag schloss sich dann der zweite Festteil an. Denn das Dorfest Schura fand auf dem Gelände der TG statt. So konnte ganz Schura samt Gästen gemeinsam feiern. Ein ausführlicher Bericht folgt.