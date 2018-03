Ministerin empfängt neuen Professor Ludger Brümmer

Am Dienstag, 6. Februar, hat Landes-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Die Grünen) 361 neuberufene Professorinnen und Professoren empfangen. Einer davon ist Prof. Ludger Brümmer von der Musikhochschule Trossingen, den die Ministerin auch auf ihrer Facebook-Seite vorstellt.

Ludger Brümmer ist Professor für Komposition Digitale Medien am neuen Landeszentrum Musik-Design-Performance an der Trossinger Hochschule. Brümmer ist unter anderem bereits seit 2003 Leiter des Instituts für Musik und Akustik am ZKM Karlsruhe - und somit eine echte Koryphäe auf dem Gebiet.

Auf ihrer Facebook-Seite hat die Ministerin einige neue Professoren und Professorinnen nach ihrem „Woher, Warum und Wohin“ gefragt. Auf die Frage, warum er sich mit Neuer Musik beschäftige, antwortet Ludger Brümmer etwa, dass für ihn das Neue, Kreative und Technologische in der Musik interessant seien; der Prozess, wie Klang entsteht, wie Akustik und Wahrnehmung funktioniert. Als zweites Betätigungsfeld sei zur Musik der abstrakte Film dazu gekommen.

Spannend seien für ihn an Forschung und Lehre der Input seitens der Studenten, neue Ideen, Reflexion und Überprüfung der eigenen Standpunkte. Insbesondere als Produzent und Leiter des Instituts für Musik und Akustik am ZKM Karlsruhe sei es interessant, gefundene Forschungsergebnisse zu vermitteln und sie gleich in der Praxis einzusetzen.

Derzeit arbeite er als Komponist im Bereich algorithmischer Komposition. „Dabei interessiert es mich, welche Klänge unter Anwendung physikalischer Modelle und welche Prozesse und Gesten aus algorithmischen Strukturen entwickelt werden können.“