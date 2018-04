Michael Bastian berichtet über Zeit in den USA

Wie sich die Kirche in den USA von der in Deutschland unterscheidet, hat der evangelische Pfarrer Michael Bastian den Gästen beim Seniorennachmittag in Schura erzählt. Zahlreiche Schuraer waren am Donnerstag dazu ins evangelische Gemeindehaus gekommen.

Pfarrerin Gabriele Großbach begann den Nachmittag mit einem Hinweis darauf, dass „wir uns noch in der österlichen Zeit befinden, nämlich zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt“. Deshalb griff sie in ihrem geistlichen Impuls die Ostergeschichte nochmals auf.

Michael Bastian, der sich vor rund einem Jahr für die Pfarrstelle beworben hatte, wie er sich erinnert, war zuvor acht Jahre als Pfarrer in Neu Mexiko tätig. Über diese Zeit berichtete er. Zum Beispiel, dass er in Neu Mexiko 300 Sonnentage im Jahr genießen konnte und dass Heißluftballons schon mal im Vorgarten oder auf dem Kirchenparkplatz landen. Außerdem ging er auf die Unterschiede zwischen Kirche in Deutschland und Kirche in den USA ein, wo Staat und Religion streng getrennt sind. „Es gibt keinen Religionsunterricht an den Schulen“, erzählte Bastian. Auch Kirchensteuer gebe es keine, die Gemeinden finanzierten sich ausschließlich über Spenden ihrer Mitglieder. „Die Bindung der Menschen zu ihrer Gemeinde ist eine ganz besondere.“