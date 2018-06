„Mich fasziniert es, eine Geschichte zu erzählen"

Jessica Rühmann heißt die junge Künstlerin, die in den kommenden Wochen unter dem Motto „Bilder im Quadrat“ einen Querschnitt aus ihrem Schaffen in Domenico Palillas Kulturcafé „Bar Centrale“ in der Trossinger Wernerstraße präsentiert. Vernissage ist am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr.

Rühmann, Mitglied im Kunstverein Trossingen, hat ihr Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht: Nach dem Abitur absolvierte sie ein Designstudium an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, um anschließend als Grafikerin bei mehreren Werbeagenturen im Bodenseeraum mitzuarbeiten. Anno 2009 machte sie sich als Grafikerin unter dem Firmennamen „rhythmus gestaltung“ in Villingen, später in Trossingen und seit Anfang 2014 in Bregenz, der Hauptstadt von Österreichs „Musterländle“ Vorarlberg, selbständig.

Motive sind oft Menschen

Die Motive der Künstlerin sind oftmals Menschen – aus allen Altersgruppen, abstrakt oder realistisch. Ihre Bilder sind zum Teil sehr farbenfroh, andererseits auch monochrom in Schwarzweiß. „Es sind die Kontraste zwischen intensiver Farbgebung sowie den Unfarben Schwarz und Weiß, die einen besonderen Reiz auf mich ausüben“, erzählt Jessica Rühmann: „An der Malerei fasziniert mich die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen und zu erfahren, was der Betrachter in meinem Bild sieht.“

Für die Ausstellung in der „Bar Centrale“ hat sie nun das Thema „Bilder im Quadrat“ gewählt – Zeichnungen, die alle im gleichen Format, 50 mal 50 Zentimeter, gerahmt sind. Etwa 16 Arbeiten werden voraussichtlich zu sehen sein.

Alle Bilder, so die Grafikerin, die für ihre Zeichnungen vorwiegend Kohle, kombiniert mit Filzstift, Bleistift, Buntstift und Wachskreiden benutzt, seien bis auf einige Ausnahmen Schwarz-Weiß oder „sehr monochrom“ und „unfarbig.“ Sie konkretisiert: „Es sind größtenteils Ausschnitte die ich gerahmt habe, da ich meistens eher großformatig male und zeichne. Wichtig sind mir dabei Gestik und die Haltung der Figuren, die stark reduziert sind.“

Weiter habe sie auch einige Bilder ausgewählt, die sich mit dem Thema Gleichgewicht beschäftigen.