Mezzosopranistin Michelle Breedt tritt in Trossingen auf

Zum dritten Mal nach 2015 und 2018 ist der Sommerkurs „Romantisches Lied in Deutschland“ der California State University derzeit zu Gast an der Trossinger Hochschule für Musik. Etwa 30 kalifornische Studierende arbeiten laut einer Pressemitteilung mit einem Dozententeam im Rahmen des sogenannten „Summer Arts Program“ der baden-württembergischen Partnerhochschule, um einen tiefen Einblick in die musikalische „Deutsche Romantik“ zu erhalten.

Der Trossinger Gastgeber Peter Nelson hat einen öffentlichen Meisterkurs mit der Mezzosopranistin Michelle Breedt, Professorin an der HfMdK Frankfurt am 8. und 9. August sowie zwei Auswärtskonzerte im Alten Krematorium Tuttlingen am 12. August sowie im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau am 14. August organisiert. Nelson ist nicht nur Professor für Liedgestaltung, sondern auch Direktor des International Office der HfM Trossingen.

Am zweiten Tag des Meisterkurses mit Michelle Breedt, die Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper war und an vielen großen Opernhäusern Gastengagements wahrnimmt, können interessierte Besucher ihren Unterricht miterleben. Die Kleine Aula der Hochschule ist dafür am Dienstag, 9. August, von 11 bis 13 Uhr und 14.30 bis 17 geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ergebnisse ihres Trossinger Unterrichts präsentieren ausgewählte „Summer Arts“-Sängerinnen und -Sänger dann in zwei Konzerten: Am Freitag, 12. August, um 20 Uhr im Kulturhaus Altes Krematorium in Tuttlingen sowie am Sonntag, 14. August, um 19 Uhr im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau.

Zum Abschluss des Trossinger Sommerkurses sind dann alle kalifornischen Gäste am 16. August, um 19 Uhr in der Kleinen Aula mit einem gemeinsamen Liederabend zu erleben. Der Eintritt ist frei.