Mercedes mäht Bäume nieder

Zu schnell unterwegs gewesen ist in der Mittwochnacht ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Aldingen und Trossingen. Der 21 Jahre alte Fahrer kam laut Polizei am Ende einer 70er-Zone mit seinem Wagen von der Straße ab. Er überfuhr eine Wiesenfläche und mehrere kleine Bäume, bevor zum Stillstand kam. Der Mann verletzte sich durch den Unfall und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.