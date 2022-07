„Menschen im Gespräch“ tauschen sich aus

Brauchen wir wieder mehr Respekt voreinander? Diese Frage stellten sich neun Personen, die im Rahmen der Initiative „Menschen im Gespräch“ laut Franz Stettwieser von der Initative am letzten Donnerstag zum gemeinsamen Austausch zusammengekommen waren.

Gerade die gegenwärtige Zeit, die so viele Spaltungstendenzen im sozialen Miteinander offenbart, verführe zu einem rüden und abwertenden Umgang miteinander. Obwohl die Systematik der sozialen Medien geradezu einlädt, dass sich Menschen im Schutze der Anonymität gegenseitig beschimpfen und beleidigen würden, so werde der Kampf der Meinungen durchaus auch offen ausgetragen.

Im Laufe des Gesprächs entwickelte sich die Ansicht, dass die zunehmende Härte, die Beleidigungen, auf der fehlenden Fähigkeit zu Respekt, oder zu grundlegender Achtung und Wahrnehmung dem anderen gegenüber beruhen. Wohl fehle es an der Bewusstheit für tragfähige, empathische Werte, für gewisse Notwendigkeiten moralischer Grundhaltungen. Wer beispielsweise den anderen in seiner grundsätzlichen Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, einfach deshalb weil er ein Mensch ist, anerkenne, werde ihn nicht beschimpfen, auch wenn der eine andere Meinung als die eigene vertritt.

Natürlich stellte sich der Gesprächsgruppe aber die Frage, vielleicht die wichtigste Frage des Abends, welche Möglichkeiten es gibt für eine doch wieder günstigere soziale Annäherung, oder gar für einen Neuaufbau von Beziehungen, für eine Überwindung dieses Zustands mangelnden Respekts und die damit verbundenen Verwerfungen.

Nun rückte eine Idee in den Mittelpunkt. Die Beziehung zwischen Personen oder Personengruppen wird nicht aufgebaut in direkter Weise im hin und her der Meinungen. Die Dualität oder Polarität wird aufgehoben durch ein gemeinsames, übergeordnetes Thema. Dieser gemeinsame Inhalt sollte für beide Seiten von größerem Interesse sein und steht über den beiden Personen wie die obere Spitze eines Dreiecks. Das Thema verbindet sie. Die Beteiligten erörterten das Thema, gingen bei der Betrachtung aber ganz vom Thema selbst aus.

Diese Form eines Dialogs benötige viel Disziplin, könne aber eine wunderbare Grundlage sein für die beziehungsreiche, individuell gestaltete Annäherung von Personen, die zunächst durch gegensätzliche Meinungen unnahbar erschienen.

Der Dialog an diesem Abend hatte den Charakter eines Philosophischen Gesprächs. Die Ergebnisse aus den Beiträgen geben aber doch gewisse Zuversicht, dass Spaltungstendenzen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, wenn sie ernst genommen werden, auch überwunden werden können.