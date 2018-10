Drei Comedians aus der Kabarettszene haben am Sonntag in Trossingen für jede Menge Unterhaltung im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus gesorgt: Özcan Cosar, Lisa Feller und Christoph Sonntag traten bei „SWR 1 – Baden-Württemberg lacht“ in Trossingen auf.

Den Auftakt zur Show machte ein echtes Multitalent: Özcan Cosar war schon Zahnarzthelfer, Sport- und Tanzlehrer und ist außerdem Break-Dance-Profi. Der Comedian scherzte: „Wow, Las Vegas, Sydney – Trossingen. Aber hätte ja auch Talheim sein können – das wäre die Arschkarte gewesen.“ Doch Cosar überzeugte auch die Trossinger schnell von seinem Humor: laut, derb und türkisch angehaucht, zudem rebellisch. „Stellt ihr den Lerninhalt in der Schule auch infrage?“, wollte er vom Publikum wissen. Einstimmiges „Ja!“ – „Sehr gut“, erwiderte Cosar und äußerte Kritik am deutschen Schulsystem: „Vor meiner ersten Englischstunde habe ich gehofft, dass wir die ganzen Raps lernen“, erzählte er. Stattdessen hätte er Wörter wie „pencil box“ oder „ruler“ gelernt. „Was soll ich damit, wenn mich ein Amerikaner nach dem Weg fragt?“

Cosar beschwerte sich aber auch darüber, dass er als Comedian immer lustig sein müsse. „Aber ich habe auch ein Privatleben“, machte er deutlich und schilderte direkt einen Grund für schlechte Laune: „Meine Frau ist glücklich, ich bin verheiratet.“

Dass die Beziehung zwischen Mann und Frau generell sehr lustig aufgearbeitet werden kann, zeigte auch Lisa Feller. Die Komikerin, die unter anderem durch ihre Auftritte in der Serie „Schillerstraße“ und im „Quatsxch Comedy Club“ bekannt wurde, sprach über die komischsten Vorkommnisse in ihrer Ehe - unter anderem erzählte sie die Geschichte von ihrem „Spülmaschinen-Mann“: Ein Topf passte nicht mehr in die volle Spülmaschine, ihr Mann habe sich aber sich aber nicht geschlagen gegeben und „Spülmaschinen-Tetris“ gespielt. „Nach einer halben Stunde war der Topf drin, aber das Nudelsieb draußen.“

Was die vielseitige berufliche Laufbahn angeht, steht Christoph Sonntag Özcan Cosar nicht viel nach: Der diplomierte Landschaftsplaner und Journalist ist inzwischen bekannt für seine vom schwäbischen Dialekt geprägten Auftritte - und kennt sich mit den neuesten Trends bestens aus, wohl auch wegen seiner Tochter. Ein großer Trend sei die Digitalisierung: „Meinen Brief ans Finanzamt habe ich per Voicemail versendet.“ Stress in der Beziehung sei auch ein Trend: „Immer häufiger werden Feinstaub-Paare: Im Schlafzimmer dicke Luft und kein Verkehr.“ Sonntag erkannte auch politische Probleme: „In Italien regiert ein Comedian – hat er kein Trossingen, wo er spielen kann?“ Er hatte aber auch Lösungen: „Die Engländer wollen einen Exit aus dem Brexit, aber wissen nicht wie: Dann lassts doch!“ Von Großbritannien ging es in die USA: „Hat man eine Schraube locker, hat das Leben mehr Spiel – und der Hirntod kann erst Jahre später festgestellt werden“, so sein Eindruck zu Donald Trump.

Und auch einen Fakt zum Thema Alkohol hatte Sonntag parat: „Jedes Bier verkürzt das Leben um sechs Minuten. Demnach wäre ich schon 1653 gestorben“, musste er erschreckend feststellen - zur besten Unterhaltung des Publikums.