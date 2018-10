Der Kaninchenzüchterverein Z169 präsentiert während seiner Lokalschau am 3. und 4. November in der Rosenhalle der Rosenschule 110 Tiere unterschiedlichster Rassen. Am Wochenende besprach er die Details der Ausstellung und stellte organisatorisch die einzelnen Helferteams zusammen, so dass ein problemloser Ablauf garantiert sein soll.

Einer der Züchter ist Heinrich Steiger, der vor sechs Jahren gemeinsam mit seiner Frau eine der insgesamt acht Hütten in der Zuchtanlage am Katzenbrunnen von seinem Vorgänger abkaufte. „Meine Entscheidung habe ich noch nie bereut.“ Steiger hat eine der Kleinsilber grau Häsinnen seiner Kaninchenzucht auf dem Arm und lässt den Blick auf den Dreifaltigkeitsberg schweifen, der unter dem strahlend blauen Herbsthimmel noch intensiver wirkt. „Unser Domizil ist, wie die meisten in der Zuchtanlage, in mehrere Segmente unterteilt. Hinter unserer Hütte haben wir in geschützter Lage Tomaten angepflanzt, die in diesem Jahr einen Ertrag ergaben wie noch nie. Offenbar wirkt sich die monatelange heiße und trockene Witterung nicht nur negativ aus.“

Steiger erläutert den Aufbau jeder Hütte, die in einen Wohn- und Aufenthaltsbereich und die persönliche Kaninchen-Zuchtanlage unterteilt ist. „Auf Grund der Nähe zur Gemeinde haben wir fließend Wasser und Strom“, nennt er einen weiteren Vorteil, der einen Aufenthalt so angenehm wie möglich macht. Der Bereich vor dem Eingang ist mit Gemüse- und Blumenbeeten beidseitig entlang des Zugangs zur Hütte untergliedert. Auf der Wiesenfläche sind die unterschiedlichsten Obstbäumchen gepflanzt.

Wer sich an der Lokalschau beteiligt hat und mit seinen Tieren möglichst gut abschneiden möchte, muss im Verlaufe der Zucht auf Eigenschaften wie Form, Farbe, Aussehen, Pflege und vieles mehr achten.Vieles lässt sich durch Zucht beeinflussen, jedoch nicht alles. Steiger nimmt sich vor, an der Lokalschau mit sechs bis acht Kaninchen teilzunehmen.