Mehr Wohnraum für Durchhausen

Die Gemeinde Durchhausen entwickelt sich weiter, die Verwaltung nutzt dazu das vorhandene Potential und der Gemeinderat trägt die Entscheidungen mit. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Dem Bebauungsplan „Großwiesen II“ stimmte der Gemeinderat zu. Somit ist die Erweiterung des Gewerbegebietes am Ortsrand Richtung Schura auf den Weg gebracht. Ludger Grosse-Scharmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro stellte in der Sitzung seine Planung vor. Die Idee ist, auf der Höhe der Bushaltestelle am Ortsrand von Durchhausen einen Kreisverkehr zu errichten und von dort aus Großwiesen II zu erschließen. Dazu wird Bürgermeister Simon Axt mit der Straßenverkehrsbehörde Kontakt aufnehmen.

Weiterhin haben erste Kontakte mit den Grundstückseigentümern der Flächen stattgefunden, die das Gewerbegebiet ergeben sollen. Derzeit werden sie noch landwirtschaftlich genutzt.

Mit dem Bebauungsplan „Geren“ soll die Grundlage für ein weiteres Neubaugebiet geschaffen werden. „Breitwiesen“ ist in großen Teilen bebaut, so stellt sich die Frage nach der künftigen Wohnbauentwicklung der Gemeinde Durchhausen. Entsprechend dem Paragraphen 13b, der die Ausweisung von Flächen mit weniger als 10 000 Quadratmetern zur Wohnbebauung erleichtert, möchte auch die Verwaltung der Gemeinde dieses Instrument nutzen und „Geren“ zum künftigen Neubaugebiet erklären.

Mit der Abbruchgenehmigung zweier Gebäude in der Ortsmitte wurde zudem der Grundstein für eine Weiterentwicklung in Durchhausen gelegt. Die Häuser Dorfstraße 47 und Stiergasse 2 dürfen abgerissen werden, die Kosten dafür kommen aus dem ELR-Programm. Aktuell hat sich mit dem Durchhauser Unternehmer Alexander Schaab, ein Investor gefunden, der anstelle der beiden Altbauten Mehrfamilienhäuser errichten möchte. Damit soll dem steigenden Bedarf an, zum Teil auch kleineren Einheiten, Rechnung getragen werden.