Mehr Veranstaltungen, als das Jahr Wochen hat

Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Trossingen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Bei der Hauptversammlung am Samstagabend in der „Linde“ wurden Details zu den Feierlichkeiten genannt.

Der Festakt zum Jubiläum findet im Oktober im Harmonikamuseum statt. Für Anneliese Burgbacher, die seit rund einem Jahr den Vorsitz im Verein inne hat, bedeutet das anstehende Fest - gemeinsam mit ihrem Team - eine positive Herausforderung. So findet im Juni eine Jubiläumsfahrt ins Blaue und eine Genuss-Wanderung in Trossingen statt. Gleich zwei Höhepunkte s gibt es im September. Die Wanderung mit der Landesmutter Gerlinde Kretschmann, sowie eine viertägige Wandertour ins Pitztal. Als besonderes Schmankerl erhalten die Mitglieder einen 20 prozentigen Sonderrabatt auf die meisten Veranstaltungen.

Auch für Sylvia Jöns-Butschle, Beauftragte für Jugend und Familie, steht das Jahr unter dem Vorzeichen des Jubiläums. „Den Auftakt macht eine Osterüberraschung für Kinder am 29. März, am Gauger. Das ganze Jahr über finden tolle Sachen statt. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten“, sagte sie.

Dass die Vorstandschaft der Ortsgruppe ein gutes Händchen mit ihren Planungen hat, zeigte auch ein Blick auf das abgelaufene Jahr. Schriftführerin Ilse Bergmann zählte die vergangenen Ausflüge auf, Anneliese Burgbacher präsentierte das zweite Wanderhalbjahr in einer beeindruckenden Foto-Collage.

Die Ortsgruppe ist auch in Sachen Naturschutz sehr aktiv. Naturschutzwart Klaus Müller dankte dem Bauhof, der die Wiese am Kirchsteig mäht und dort dadurch Orchideen wachsen können.

Der für die Finanzen zuständige Wolfgang Kohler gab einen Bericht mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab. Zum einen dankte er allen Spendern und den Anzeigenkunden des Programmheftes für ihre Unterstützung. Dennoch konnte er nicht verschweigen, dass die Trossinger Ortsgruppe in vergangenen Jahr erneut mehr Geld ausgegeben, als eingenommen hat. „Wir haben zwar im Jahr 2017 weniger aus den Rücklagen entnommen als im Jahr 2016, dennoch leben wir von unserem Vermögen“, sagte Wolfgang Kohler. Die Kassenprüfer Rolf Schwochow und Wilfried Kaiser bestätigten dem Rechner, dass die Kasse bis auf den letzten Cent stimmt und empfahlen der Vollversammlung die Entlastung, die auch erteilt wurde.

Wolfgang Schoch, der als Vertreter von Bürgermeister Clemens Maier gekommen war, lobte den Verein: „Ihr seid eine sehr aktive Ortsgruppe. Bei euch finden mehr Veranstaltungen statt, als das Jahr Wochen hat“, zeigte er sich beeindruckt. „Geld zu horten ist nicht Sinn und Zweck in einem Verein. Wichtig ist der sinnvolle Umgang damit“, kommentierte er die Finanzen.