Mehr als 20 Bewerber wollen Rektor werden

Mehr als 20 Bewerbungen für die Stelle eines Rektors oder einer Rektorin der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen sind eingegangen. Dies hat der Vorsitzende des Hochschulrats, Thomas Albiez, in Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Wenn das nun folgende Verfahren reibungslos verläuft, so könnte Ende 2018 oder Anfang 2019 das Amt neu besetzt sein.

Das Rektorenamt war vakant geworden, nachdem die einstige Trossinger Rektorin Elisabeth Gutjahr – nach einigen Verzögerungen – zur Rektorin des renommierten Mozarteums in Salzburg berufen worden war. Am 16. Mai ist die Bewerbungsfrist für die Neubesetzung zu Ende gegangen.

„Die Zahl der Bewerber zeigt, wie attraktiv die Musikhochschule Trossingen ist“, so Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Vorsitzender des Hochschul-Rats der Trossinger Musikhochschule, „viele sehen die Dynamik, die die Hochschule in den vergangenen Jahren entfaltet hat“. Die Standortdebatte sei dabei inzwischen in den Hintergrund getreten und die inhaltlichen Neuerungen wie das neue Landeszentrum „Musik – Design – Performance“ stünden im Fokus.

In der kommenden Woche – so erläutert Albiez das weitere Verfahren – wird nun die Findungskommission erstmals tagen, um die Bewerbungen zu prüfen und eine Vorauswahl zu treffen, die dann den Hochschul-Gremien Senat und Hochschulrat vorgelegt wird. Die Findungskommission zur Wahl setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Hochschulrats einschließlich des Vorsitzenden, zwei Mitgliedern des Senats sowie jeweils beratend einem Vertreter des Wissenschaftsministeriums und der Gleichstellungsbeauftragten. Wenn dann auch das Wissenschaftsministerium einverstanden ist, können die eigentlichen Vertragsverhandlungen beginnen.

„Wenn die Verhandlungen zügig verlaufen“, so Albiez, „kann realistischer Weise damit gerechnet werden, dass die Stelle Ende 2018 oder Anfang 2019 besetzt ist.“

Das stand in der Stellenanzeige

In der Stellenanzeige hat es unter anderem geheißen: „Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Führungs- und Organisationskompetenz, strategischen und integrativen Fähigkeiten, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick. Von der Rektorin oder dem Rektor wird erwartet, dass sie oder er die Profilbildung der Hochschule voranbringt, die Exzellenz in Lehre und Forschung fördert, die Einbindung in nationale und internationale Netzwerke ausbaut und die Stellung der Hochschule in der Region weiter stärkt. Erfahrung im musikalisch-künstlerischen und pädagogischen Bereich sowie routinierter Umgang mit modernen Kommunikationsmedien wird ebenfalls erwartet.“