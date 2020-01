Meßmer und Netzer auf der Langstrecke siegreich

Der dritte Lauf der vierteiligen Crosslauf-Serie ist in Trossingen flüssig über die Bühne gegangen. Nach einem kurzen Abtasten entschloss sich Philipp Kaltenmark, TG Schwenningen, in das Rennen auf der Mittelstrecke mehr Schwung zu bringen. Seine kurze, knackige Tempoverschärfung riss sofort das Teilnehmerfeld auseinander. Nach 7.53 Minuten erreichte der Mittelstreckenspezialist von der TG Schwenningen als erster das Ziel. Damit gewann er auch den Lauf der MJU20 vor Tom Fischer vom SV Oberkollbach (8.49 Minuten).

Bei den Männern war es Philipp Kapitza (8.32 Minuten) von der LG Nordschwarzwald, der das Tempo vorgab. Damit setzte er sich gegen Carsten Renz (8.53 Minuten) von den Tuttlinger Sportfreunden und Nico Lehr (8.57 Minuten) von der LG Nordschwarzwald durch.

Das Teilnehmerfeld auf der Langstrecke war rasch sortiert. Einsam an der Spitze eilte Marc Meßmer nach 26.15 Minuten als Erster über die Ziellinie. Damit holte er sich auch den Tagessieg in der Klasse M45 vor Peter Kapitza (27.57 Minuten) von der LG Nordschwarzwald und Markus Weiler (29.34 Minuten) von der LG Winterlingen. Mit einer guten Laufvorstellung rannte Patrick Hermann (27.26 Minuten) vom LT Unterkirnach als Zweiter über die Ziellinie und gewann das Rennen der Klasse M40. Sein Teamgefährte Dieter Förnbacher war an diesem Tage ebenfalls in toller Lauflaune. Nach 27.43 Minuten huschte er als Dritter über die Ziellinie und gewann so vor Christoph Bauer (28.19 Minuten) und Klaus Neipp (29.25 Minuten), TG Trossingen, das Rennen der Klasse M50.

Einen richtig spannenden Geländelauf sah man auf der Mittelstrecke der Frauen. Dabei waren es zwei Läuferinnen der Klasse WJU20, die das Lauftempo vorgaben. Elisa Frey (9.38 Minuten), LG Nordschwarzwald, lief dabei mit 9.38 Minuten die schnellste Zeit. Damit gewann sie vor Jana Keppler (9.42 Minuten) und Katharina Lutz (11.28 Minuten) vom TSV Rottweil das Rennen der Klasse WJU20. Auf Platz vier kam Laeticia Brotz (12.25 Minuten) von der TG Schwenningen. Ein druckvoller Tempolauf ließ Lea Eberhardt (10.02 Minuten), TSG Balingen, den Mittelstreckenlauf als Dritte beenden und als Tagessiegerin in der Klase WJU18 die Heimreise antreten. Sophia Pichler (10.47 Minuten) vom TSV Rottweil beendete ihr Rennen bei den Frauen auch in Trossingen erfolgreich. Platz zwei erreichte dabei Sabrina Boroh (12.27 Minuten) vom SV Waldmössingen.

Eine beeindruckende Laufleistung ließ Franziska Netzer (30.34 Minuten) von der TG Schömberg im Ziel jubeln. Sie hatte soeben als Erste der Frauenklassen das Ziel erreicht. Damit gewann sie auch das Rennen der Klasse W35 vor Anna Benzing (36.38 Minuten) vom TuS Oberbaldingen.

Locker und leichtfüßig sah man dabei Carmen Keppler vom SV Oberkollbach über das Wiesengelände eilen. Sie gewann in der Zeit von 31.44 Minuten den Lauf der Klasse W40. Damit noch nicht genug vom SV Oberkollbach. Yvonne Eisele (35.42 Minuten) gewann das Rennen der Klasse W45 und Regina Vielmeier (34.31 Minuten) setzte sich gegen Silvia Steinert (38.24 Minuten) von den Tuttlinger Sportfreunden in der Klasse W55 durch. Zu ihren dritten Sieg im dritten Rennen kam Maria Schafbuch aus Bad Dürrheim in der Klasse W50. Platz drei erreichte in diesem Rennen Heidi Rißler (38.33 Minuten) von der TG Trossingen.

Aus dem Startgetümmel heraus formierte sich ein Frauentrio, dass während der gesamten Laufzeit in Tuchfühlung über den Naturparcours eilte. Stark verbessert zeigte sich dabei Lena Dehner (32.04 Minuten) vom ASV Horb. Mit einem druckvollen Schlussspurt setzte sie sich schließlich gegen Nicole Müller (32.07 Minuten), LG Nordschwarzwald, und Hanna Bächle 33.15 Minuten) vom LT Unterkirnach durch.

Kinder-Rennen

Schöne Teilnehmerfelder versammelten sich in der Klasse M8 hinter der Startlinie. Und wie das so ist in diesen Altersklassen, das Tempo wird von der jugendlichen Unbekümmertheit gesteuert. An der Spitze des großen Teilnehmerfeldes entwickelte sich ein spannender sportlicher Dreikampf den Jan Brand (4.01), LT Unterkirnach, vor Sylvester Schindler (4.03) aus Alpirsbach und Philippe Duclaux (4.08), TG Trossingen, für sich entscheiden konnte. Nicht ganz so spektakulär verlief die Entscheidung in der Klasse M9. Jona Vogt (3.17) von der LG Tuttlingen-Fridingen eilte hier mit einem mutigen Lauf vor Maximilian Zürn (3.24), SC Loßburg, und Timo Röhrle (4.47) von der SG Deißlingen als Erster über die Ziellinie.

Mächtig viel los war im Rennen der Klasse M11. Nico Eberle, SG Schramberg (2.48 Minuten), lieferte sich dabei ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sebastian Schall (3.01 Minuten) von der LG Tuttlingen-Fridingen. In einem tollen Endspurt entschied der Schramberger Nachwuchsläufer dieses spannende sportliche Duell für sich. Ein temporeiches Rennen endete in der Klasse M10 in einer Wimpernschlagenscheidung. Lean Bruggner (3.44 Minuten) von der LG Tuttlingen-Fridingen entschied diese für sich. Eine Sekunde dahinter sicherte sich Cedric Herms (3.45 Minuten), LT Unterkirnach, Platz zwei.

Nichts anbrennen ließ in der M12 Nils Gräfle von der TG Schwenningen. Er spurtete nach 4.01 Minuten über die Ziellinie und verwies dabei Etienne Duclaux (4.26 Minuten), TG Trossingen, und Niklas Reger (4.35 Minuten) auf die Plätze zwei und drei.

Eine Bereicherung in den Nachwuchswettbewerben waren die Schülerinnen und Schüler von der Rosenschule Trossingen. Gleich beim ersten Rennen der Klasse W9 reihten sie sich erfolgreich an der Spitze ein. Hinter Ida Ruoff (4.02), SC Lossburg, liefen Lucie Pfister (4.23) und Matilde Triscari (5.23) von der Rosenschule auf die Plätze zwei und drei. Mit einem strahlenden Gesicht eilte Heidi Schindler (4:30 Minuten) vom TSV Freudenstadt in der W8 als Schnellste über die Ziellinie. Die weiteren Plätze wurden nach temporeichen Endspurts vergeben. Auf Platz zwei und drei folgten Rebeca Voda (4.50 Minuten) und Maya Reimchen (4.55 Minuten). Beide waren für die Rosenschule Trossingen am Start.

Aus einem spannenden Laufduell ging in der Klasse W14 Melodie Duclaux (7.01) von der TG Trossingen als Siegerin hervor.